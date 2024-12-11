«Навігатори інновацій 2.0»: у Києві відбулася конференція, присвячена впровадженню інновацій у бізнес

28 листопада Juscutum, заснувавши проєкт «Навігатори інновацій», вже вдруге разом із партнерами Devlight організовують захід, присвячений впровадженню новітніх технологій у бізнес

Подія об’єднала власників компаній, топ-менеджерів та експертів з інновацій. Вона стала майданчиком для обміну досвідом між тими, хто формує майбутнє бізнесу, розвиваючи технології та адаптуючи їх до потреб ринку.

Захід відкрили Ірина Біляєва, партнерка та CEO Juscutum, та Ігор Полич, CEO Devlight. Вони підкреслили, що головна мета «Навігаторів інновацій» – створення потужного ком’юніті, яке буде змінювати бізнес-середовище та впроваджувати інновації як стратегічний елемент розвитку.

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Подія включала панельні дискусії та інтерв’ю з надихаючими кейсами, обговоренням факапів та діалогами про майбутнє інновацій у різних галузях.

Перша панельна дискусія: «Від ідеї до реалізації: Як працювати з помилками та впроваджувати системні інновації».

Учасники:

Ірина Біляєва , партнерка та CEO Juscutum

, партнерка та CEO Максим Ілюхін , партнер у twid і співкерівник проєкту «Мрія»

, партнер у і співкерівник проєкту Юлія Федосюк , CEO UAPAY

, CEO Ярослав Назар, керівник розвитку програми лояльності Fishka

Під час дискусії експерти торкнулися важливих питань: як навчитися працювати з похибками, оцінювати успішність інновацій та адаптуватися до швидких змін на ринку. Спікери дійшли висновку: вміння визнавати помилки й перетворювати їх на точки зростання – ключ до успішного впровадження системних інновацій.

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Друга панельна дискусія: «Як просувати інновації в неінноваційних сферах?»

Учасники:

Кирило Бондар , партнер та CFO в UDP Renewables та UNIT.City

, партнер та CFO в та Владислав Жиліховський , Head of Customer Experience у Dnipro-M

, Head of Customer Experience у Євген Бойко , Head of Digital Experience МХП

, Head of Digital Experience Богдан Круглик , директор компанії Frendt

, директор компанії Костянтин Яковлєв, директор з електронної комерції «Аврора»

Ця дискусія дала відповіді на виклики, що стоять перед компаніями в консервативних сферах, та запропонувала практичні рішення для впровадження інновацій. Спікери підкреслили, що результат втілення інноваційних рішень залежить від відкритості команд до змін, підтримки з боку керівництва та чіткого стратегічного планування.

Особливим елементом програми стало інтерв’ю Ігоря Полича, CEO Devlight з Олександром Драгіним, CIO Sense Bank, та Владиславом Жиліховським, Head of Customer Experience у Dnipro-M. Вони поділилися реальними кейсами інтеграції інновацій у свої компанії, демонструючи, як новітні технології впливають на клієнтський досвід.

«Навігатори інновацій» довели: впровадження новаторських рішень – це не тренд, а обов’язкова складова сучасного бізнесу. Учасники отримали практичні інструменти, натхнення та нові ідеї для трансформації своїх компаній.

Відчути атмосферу події та переглянути найцікавіші моменти можна за посиланням.

Раніше ми писали, що сукупний чистий прибуток топ-15 найбільших компаній світу в 2024 році вже перевищив $880 млрд. Ці корпорації, що працюють у різних секторах — від енергетики до інформаційних технологій, продовжують формувати глобальні економічні тенденції.

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