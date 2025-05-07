«Вчасно.Кращі»: премія для тих, хто не боїться цифрових змін

Все більше українських компаній переходять на електронні документи, автоматизують процеси та шукають рішення, які заощаджують час і ресурси. Премія «Вчасно.Кращі», яку вже вдруге проводить сервіс «Вчасно», покликана відзначити тих, хто робить це найкраще

Серед номінантів — ПУМБ, Lifecell, 1+1 media, ДТЕК, Фокстрот, НБУ та інші, які показують, як виглядає сучасний бізнес у дії.

Цьогорічна тема премії — «єдність», адже цифрова трансформація сьогодні — це не лише про технології, а й про співпрацю: між державою, компаніями і людьми.

10 номінацій — 10 напрямків, у яких розвивається цифровий бізнес: від електронного документообігу до підтримки ФОПів і цифрової логістики.

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Як долучитися:

Проголосувати за улюблену компанію можна до 26 травня 2025 року на сайті premiya.vchasno.ua

Результати оголосять 30 травня.

6 переможців визначає публіка, ще 4 — експертне журі.

Організатор премії — сервіс «Вчасно», що пропонує цифрові рішення для бізнесу: е-документообіг, кадрову автоматизацію, електронні чеки, ТТН, підписи та звітність — усе онлайн, швидко та безпечно.

Докладніше — на сайті премії.

Раніше ми також писали, що Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів», його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу.

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