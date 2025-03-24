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FinAwards 2025: як і коли оберуть найкращих фінансової сфери України

24.03.2025 14:00
Ольга Деркач
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Церемонія нагородження переможців FinAwards 2025 відбудеться вже 28 березня. Ця премія вже 8 років поспіль формує тренди фінансового ринку України та визначає найкращих її представників із різних сфер

FinAwards 2025: як і коли оберуть найкращих фінансової сфери України

Найкращих обирають в більш ніж 35 номінаціях серед фінтех компаній і їх послуг, блогерів та інфлюєнсерів, банків і їх послуг, МФО, страхових тощо. Стати номінантом та взяти участь у FinAwards можна цілком безкоштовно, а в результатах – не сумніватися. Адже переможців визначають шляхом голосування на сайті користувачів послуг номінантів та всіх охочих долучитися.

Крім результатів голосування, вклад у визначення переможців робить професійне журі. Цьогоріч це – 40 представників різних сфер фінансової діяльності. Серед них, зокрема, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, голова Правління ПУМБ Сергій Черненко, головний редактор Finance.ua Петро Таранюк, головна редакторка фінансового порталу Minfin.com.ua Олена Дьоміна, партнер та CEO агенції digital-маркетингу Inweb Олексій Мамонтов та інші.

Думка членів журі та учасників голосування сумується та визначає результат цьогорічної премії. Імена переможців стануть відомі на церемонії нагородження, яка пройде у Києві наприкінці березня.

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Це єдина премія такого масштабу, адже збере не лише представників фінансового ринку, а й загалом понад 350 гостей. Вони зможуть особисто познайомитися із керівниками найвпливовіших фінансових компаній України, дізнатися про їх досвід, мотивацію та цілі. А ще – першими дізнатися, кого ж визначили лідерами ринку цьогоріч, і куди буде рухатися фінансовий ринок вже у найближчому майбутньому.

Стати частиною цієї важливої події можуть всі охочі. Для цього потрібно лише замовити квитки на сайті премії. До речі, 10% від вартості квитка буде перераховано на потреби українських захисників, а саме на збір на дрони для 44-ї бригади.

Організатори премії FinAwards 2025 – сайти Мінфін та Finance.ua – закликають долучитися до цього надвідповідального заходу. Отримайте унікальну можливість дізнатися імена переможців першими та на власні очі побачити, як змінюється фінансова сфера України вже сьогодні.

PaySpace Magazine — Award Partner премії FinAwards2025

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Рубрики: FinTechКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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