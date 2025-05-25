3 акції, які зможуть захистити від будь-якого обвалу ринку

Замість того щоб намагатися вгадати ідеальний момент для входу на ринок або панічно продавати активи у періоди спаду, можна звернути увагу на компанії, які здатні витримати економічні бурі та зміцнити позиції після завершення кризи

Walmart (WMT).

Walmart (NYSE: WMT) демонстрував стабільне зростання під час двох останніх рецесій — і це не дивно: продукти харчування потрібні завжди, незалежно від стану економіки.

Компанія має вигідну позицію, адже у періоди економічного сповільнення її репутація доступного бренду приваблює клієнтів, які намагаються економити. А завдяки широкій мережі магазинів вона здатна пом’якшити вплив зовнішніх шоків.

До того ж близько двох третин товарів Walmart виробляються у США, що дає компанії додатковий захист на тлі напруженості у світовій торгівлі.

Так, через страх перед новими митами акції WMT у 2025 році тимчасово впали на 6%, але загалом за рік компанія показала прибутковість у 47% — проти лише 10% у індексу S&P 500.

Аналітики зберігають позитивний настрій щодо перспектив Walmart, прогнозуючи поступове зростання.

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HCA Healthcare (HCA)

HCA Healthcare (NYSE: HCA) — найбільша в США приватна мережа лікарень.

Хоча не всі сектори охорони здоров’я однаково стійкі до економічних криз, напрями, пов’язані з невідкладною медичною допомогою, зазвичай залишаються прибутковими.

HCA показала стабільне зростання під час пандемії COVID-19 і в умовах інфляційного тиску останніх п’яти років. Її капіталізація зросла на 236,97%, а мета компанії — досягти 29% частки ринку до 2030 року.

21 травня 2025 року аналітики Cantor Fitzgerald підвищили цільову ціну акцій HCA з $405 до $444, що свідчить про їхню впевненість у довгострокових перспективах компанії. Потенціал зростання з поточних рівнів — близько 16%.

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Waste Management (WM)

WM (NYSE: WM) — компанія зі збору та переробки відходів, яка за останні 5 років показала зростання на +135,87%. Попит на її послуги залишається стабільним навіть у періоди економічного спаду.

Сектор переробки загалом демонструє позитивну динаміку: очікується, що до 2030 року він зростатиме у середньому на 5,4% щорічно завдяки впровадженню сучасних технологій збору та переробки, підвищеній екологічній свідомості та зростанню населення.

Нещодавно JPMorgan переглянув оцінку компанії WM в позитивному ключі. Прогнози включають мультиплікатор EV/EBITDA на рівні 16x і дохідність вільного грошового потоку — 3%.

Ці показники доповнюють 10,77% зростання виручки за останні 12 місяців і 21-й рік поспіль зі зростаючими дивідендами.

Застереження: цей матеріал не є інвестиційною порадою. Інвестування завжди пов’язане з ризиком. Вкладаючи кошти, ви ризикуєте своїм капіталом.

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