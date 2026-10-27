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Ілон Маск прогнозує масове закриття ШІ-компаній

27.10.2026 10:10
Микола Деркач

Ілон Маск попередив, що ринок спеціалізованих хмарних сервісів для штучного інтелекту може зіткнутися з хвилею банкрутств і поглинань. За його словами, понад 200 так званих neocloud-компаній ризикують не пережити посилення умов фінансування

Ілон Маск прогнозує масове закриття ШІ-компаній

Фото: chatgpt.com

Маск зазначив, що останніми тижнями боргові ринки фактично перестали давати гроші компаніям, які не мають значних джерел доходу поза бізнесом ШІ-дата-центрів. На цьому тлі він прогнозує різку консолідацію сектору: частина компаній виживе, однак, на його думку, таких буде небагато.

Neocloud — це спеціалізований хмарний провайдер, який надає в оренду високопродуктивні обчислювальні потужності, переважно GPU, для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. На відміну від великих хмарних платформ, такі компанії часто значно сильніше залежать саме від попиту на ШІ-обчислення.

Трильйони доларів інвестицій під ризиком

Прогноз Маска збігається з нещодавнім дослідженням Gartner. Аналітики очікують, що до 2030 року понад 80% neocloud-провайдерів припинять незалежну діяльність — через закриття, поглинання або об’єднання з іншими гравцями.

За оцінками Gartner, лише у 2026 році постачальники ШІ мають витратити близько $1 трлн на інфраструктуру, а у 2027–2030 роках — ще приблизно $6 трлн. Водночас доходів від корпоративних і споживчих ШІ-сервісів може виявитися недостатньо, щоб забезпечити прибутковість усіх запланованих інвестицій.

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До кінця десятиліття понад $3,5 трлн вкладень у ШІ-інфраструктуру можуть опинитися під ризиком знецінення. Одна з головних проблем — надзвичайно дорогі GPU та швидке оновлення поколінь чипів: провайдер може не встигнути окупити обладнання до того, як воно втратить конкурентоспроможність.

Сам Маск навів SpaceX як приклад компанії, якій доступне масштабне фінансування. За його словами, компанія залучила $40 млрд боргового фінансування для закупівлі GPU, однак її позиція відрізняється від більшості ШІ-стартапів завдяки доходам від Starlink і космічних запусків.

Таким чином, наступний етап ШІ-буму може визначатися вже не лише швидкістю розвитку моделей, а й тим, хто здатен профінансувати дата-центри, електроенергію та дороге обчислювальне обладнання протягом кількох років.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниШтучний інтелект
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