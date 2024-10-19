Названо, коли дивитися метеоритний потік Оріоніди

Метеорний потік Оріоніди 2024 досягає свого піку в досвітні години в понеділок, 21 жовтня, але цього року яскравий місяць може ускладнити спостереження за цими «падаючими зірками»

Поряд з грудневими Гемінідами та серпневими Персеїдами, найбільш передбачуваним та стабільним щорічним зорепадом є жовтневі Оріоніди. Вони майже завжди демонструють близько 15-20 метеорів на годину.

Метеорний потік Оріоніди зазвичай триває приблизно з 16 по 26 жовтня. Кілька швидких зорепадів можуть з’явитися вже на початку жовтня, а один-два затримуються аж до 7 листопада. Кількість зорепадів, які бачить один спостерігач, сягає максимуму — близько 20 на годину, коли небо ясне і темне, а радіант зорепаду біля кордону Оріона і Близнюків знаходиться високо в небі.

На жаль, цього року Оріоніди зіткнуться з величезною перешкодою. Коли рано вранці у понеділок (21 жовтня) метеорний потік досягне свого піку, майже всю ніч на небі буде висіти «щербатий» Місяць, що спадає. Отже, його відблиски серйозно ускладнять спостереження у 2024 році.

Метеори називаються «Оріонідами» тому що, здається, розлітаються віялом із ділянки неба, що розташована на північ від червонуватої зірки Бетельгейзе — однієї з найяскравіших у сузір’ї Оріона.

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У даний час Оріон випереджає нас у нашій подорожі навколо Сонця і повністю піднімається над східним горизонтом лише після 23:30 за місцевим часом. Найкращі метеоритні потоки спостерігаються в досвітні години, близько 5 ранку — тоді Оріон буде найвище в небі в напрямку на південь.

Оскільки знаменитий тризірковий пояс Оріона простягається через небесний екватор, Оріоніди є одним з небагатьох відомих метеорних потоків, які можна однаково добре спостерігати як з Північної, так і з Південної півкуль.

Зазвичай метеори Оріоніди тьмяні і їх не дуже добре видно з міст, тому варто знайти безпечну сільську або приміську місцевість, щоб побачити найкращу активність зорепаду. Після піку в понеділок вранці, активність почне повільно знижуватися, повернувшись до рівня близько п’яти зорепадів на годину приблизно 25 жовтня.

Раніше ми також писали, що науковці змогли простежити походження понад 70% метеоритів, що впали на Землю. Усього їх відносять до трьох родин: Массалії, Карін і Короніс.

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За матеріалами space.com.