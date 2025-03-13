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Українці зможуть побачити «Кривавий Місяць»: коли і куди дивитися

13.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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У березні 2025 рокі більшість жителів планети зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення, або «Кривавий Місяць»

Українці зможуть побачити «Кривавий Місяць»: коли і куди дивитися

Українці зможуть побачити «Кривавий Місяць»: коли і куди дивитися Фото: unsplash.com

У ніч з 13 на 14 березня, у повню, відбудеться повне місячне затемнення, яке буде видно по всій нічній стороні Землі. І хоча Північна Америка опиниться в найкращому місці для спостереження цього видовищного шоу, жителі України також зможуть насолодитися рідкісним явищем.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на місячну поверхню. Під час «повні» Місяць проходить через земну умбру, центр тіні, створюючи червоний відтінок «Кривавого Місяця». За інформацією NASA, затемнення розпочнеться 14 березня о 5:57 за київським часом, досягне піку між 8:26 і 9:31, а завершиться до 12:00.

Жителі України зможуть спостерігати затемнення без будь-яких перешкод, за умови чистого неба. Для цього не знадобиться спеціальна оптика, хоча телескоп або бінокль дозволять краще розгледіти поверхню Місяця.

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Найкраще вибирати місця, віддалені від міських вогнів, щоб зменшити вплив світлового забруднення. Астрономи рекомендують звернути увагу на поступову зміну кольору супутника: спочатку він набуде вигляду «надкушеного» диска, далі стане темно-червоним, а після завершення пікової фази поступово повернеться до звичайного вигляду.

Науковці пояснюють, що червонуватий відтінок Місяця під час затемнення є наслідком розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі. Якби спостерігач знаходився на Місяці, то побачив би навколо Землі сяюче кільце заходів і сходів Сонця – саме це світло надає супутнику характерного забарвлення. Повна фаза затемнення триватиме понад годину, після чого Місяць поступово повернеться до свого звичного стану.

Нагадаємо, що вчені визначили найкраще місце для життя людей на Місяці. Роботи можуть перетворити лавові трубки Місяця на майбутні будинки для астронавтів. Вчені вже випробували цю систему в суворих вулканічних ландшафтах острова Лансароте в Атлантичному океані.

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Джерела: noworries, space.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніКосмос
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