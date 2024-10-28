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Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

28.10.2024 21:00
Ольга Деркач
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Геомагнітна активність сьогодні, 28 жовтня, характеризується сильними магнітними бурями, які продовжать впливати на Землю й завтра

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме Фото: freepik.com

Сьогоднішні потужні спалахи на Сонці призвели до інтенсивної магнітної бурі з К-індексом 6. Згідно з прогнозами метеорологів Центру прогнозування космічної погоди та meteoagent, завтра К-індекс знизиться до 5, що також свідчить про значні збурення. Відповідно до попередніх прогнозів, показники індексу почнуть знижуватися 30 жовтня, коли вони досягнуть рівня 3 і не вплинуть на самопочуття.

Планетарний К-індекс використовується фахівцями для оцінки інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9. Магнітні бурі виникають внаслідок регулярних спалахів і вибухів різної потужності на Сонці. Ці явища вивільняють велику кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, які утворюються під час спалахів, досягають магнітосфери Землі, що може негативно позначатися на здоров’ї людей.

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У такі періоди можуть виникати симптоми, такі як слабкість, сонливість, зміни артеріального тиску, головний біль та інші прояви. Полегшити ці стани можна за рахунок якісного сну, прогулянок на свіжому повітрі та дотримання збалансованого харчування. Важливо пам’ятати, що сонячна активність може змінюватися, тому слід постійно стежити за даними про сонячні спалахи і геомагнітні бурі, а також уважно контролювати своє самопочуття.

Нагадаємо, що Сонце досягло піка активності за останні 11 років. Зазвичай період найвищої активності Сонця триває близько двох років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, а також проблеми зі зв’язком. Сонячний цикл триває 11 років, і кожен цикл включає періоди мінімальної та максимальної активності. Під час зірка випромінює більше енергії у вигляді сонячних спалахів та корональних викидів маси. І наразі Сонце досягло пікової активності у цьому циклі.

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За матеріалами: NV.

Рубрики: СвітНовиниКосмос
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