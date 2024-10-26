Обсерваторія NASA зафіксувала потужний спалах на сонці.

23 жовтня 2024 року Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала потужний сонячний спалах, пік якого припав на 23:57 за східним часом. Він класифікований як X3.3 — подія високої інтенсивності, здатна порушити радіозв’язок, навігаційні системи та електромережі, а також створити ризики для астронавтів і космічних апаратів

Сонячні спалахи — це інтенсивні сплески випромінювання, що вивільняються з поверхні нашої зірки, спричинені раптовим викидом магнітної енергії, накопиченої в атмосфері Сонця. Ці спалахи часто відбуваються поблизу сонячних плям, які є високомагнітними областями, і можуть варіюватися за інтенсивністю від слабких до надзвичайно потужних. Сонячні спалахи поділяються на такі категорії, як C, M і X, де X — найпотужніша, і можуть виробляти енергію, еквівалентну мільйонам водневих бомб, що вибухають одночасно.

Наслідки сонячних спалахів можуть виходити далеко за межі самого Сонця, впливаючи на Землю, порушуючи радіозв’язок, сигнали GPS і навіть електромережі. Спалахи також становлять радіаційну небезпеку для астронавтів і космічних кораблів, особливо під час інтенсивних подій Х-класу. Вчені вивчають сонячні спалахи, щоб краще зрозуміти та передбачити «космічну погоду», допомагаючи захистити технології та людську діяльність, які можуть бути вразливими до цих сонячних подій.

Обсерваторія сонячної динаміки НАСА (SDO) — це супутник, запущений у 2010 році для спостереження за Сонцем з безпрецедентною деталізацією і допомагає вченим зрозуміти вплив Сонця на Землю і космічну погоду. Оснащений сучасними приладами, SDO безперервно стежить за атмосферою зірки, отримуючи зображення з високою роздільною здатністю та дані в різних діапазонах хвиль. Це дозволяє відстежувати сонячну активність, таку як спалахи, сонячні плями та викиди корональної маси, в режимі реального часу.

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Спостереження SDO необхідні для вивчення магнітного поля Сонця, сонячних вітрів та енергетичних явищ, які можуть впливати на технології на Землі, зокрема на системи зв’язку та навігації. Надаючи уявлення про механіку сонячної активності, SDO допомагає вченим прогнозувати та пом’якшувати вплив космічної погоди на наше технологічно залежне суспільство.

Нагадаємо, що Сонце досягло піка активності за останні 11 років.

«Те, що ми наразі відчуваємо від Сонця, свідчить про те, що воно досягло максимальної фази сонячного циклу. У нас близько двох років максимального періоду, тому ми очікуємо ще близько року максимальної фази», — зазначила Ліза Аптон, співголова міжнародної групи експертів, що займається прогнозуванням сонячних циклів.

Науковці NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попереджають, що у найближчий рік варто очікувати на додаткові яскраві полярні сяйва, а також на можливі збої в роботі супутників, GPS та інших технологій.

В останні місяці на Землі фіксувалися потужні сонячні бурі. У травні 2024 року спалах, що отримав найвищий бал 5 за шкалою NOAA, викликав найяскравіші полярні сяйва за останні 500 років. Ця буря також спричинила збої в GPS-системах. У жовтні нова сильна буря (рівень 4 із 5) знову подарувала видовищні сяйва, навіть у таких незвичних для цього місцях, як Флорида та Туреччина.

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