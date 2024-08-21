Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

Метеозалежним людям доведеться зіткнутись з наслідками геомагнітного шторму, який стався на планеті внаслідок сонячної активності

На Сонці майже постійно відбуваються спалахи, наразі там поверхні зафіксовано 87 плям. Частина з них не несе ніяких наслідків для Землі, оскільки зірка в цей час відвернута від нас. Однак деякі спричиняють викиди корональної маси (СМЕ) в бік планети.

Деякі астрономи кажуть, що найближчим часом вибухи на Сонці не суттєво вплинуть на нашу планету, а інші вчені попереджають про сильну магнітну бурю.

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Протягом останньої доби активність на світилі була низькою і за цей період сталось сім спалахів класу С та два спалахи класу М, тобто потужних. Останній з них може викликав радіозатемнення та радіаційний шторм.

За даними порталу Meteoagent, сьогодні, 21 серпня, Землю накрила сильна магнітна буря 6 балів. Однак такі значення протримаються недовго — вже завтра, 22 серпня, сила шторму впаде до 4 балів, а в наступні дні наразі наслідків сонячної активності не прогнозується.

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії.

Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків проти цього явища, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, можна полегшити свій стан.

Нагадаємо, люди хочуть побудувати на Місяці базу, прокласти залізничні колії і використовувати його як відправну точку для польоту на Марс. Зараз розробляється ще одна захоплююча ідея, пов’язана з нашим супутником.

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