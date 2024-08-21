close-btn
PaySpaceMagazine

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

21.08.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Метеозалежним людям доведеться зіткнутись з наслідками геомагнітного шторму, який стався на планеті внаслідок сонячної активності

Магнітна буря

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

На Сонці майже постійно відбуваються спалахи, наразі там поверхні зафіксовано 87 плям. Частина з них не несе ніяких наслідків для Землі, оскільки зірка в цей час відвернута від нас. Однак деякі спричиняють викиди корональної маси (СМЕ) в бік планети.

Деякі астрономи кажуть, що найближчим часом вибухи на Сонці не суттєво вплинуть на нашу планету, а інші вчені попереджають про сильну магнітну бурю.

Читайте також: Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені

Протягом останньої доби активність на світилі була низькою і за цей період сталось сім спалахів класу С та два спалахи класу М, тобто потужних. Останній з них може викликав радіозатемнення та радіаційний шторм.

За даними порталу Meteoagent, сьогодні, 21 серпня, Землю накрила сильна магнітна буря 6 балів. Однак такі значення протримаються недовго — вже завтра, 22 серпня, сила шторму впаде до 4 балів, а в наступні дні наразі наслідків сонячної активності не прогнозується.

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії.

Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків проти цього явища, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, можна полегшити свій стан.

Нагадаємо, люди хочуть побудувати на Місяці базу, прокласти залізничні колії і використовувати його як відправну точку для польоту на Марс. Зараз розробляється ще одна захоплююча ідея, пов’язана з нашим супутником.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

Учені знайшли на Місяці суперматеріал

Учені хочуть побудувати кам’яні стіни на Місяці за допомогою роботів

Рубрики: СвітНовиниКосмос
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття 18.08.2024

Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття
Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені 16.08.2024

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені
SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia 16.08.2024

SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia
Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя 11.08.2024

Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя
До Землі летить гігантський астероїд — NASA 09.08.2024

До Землі летить гігантський астероїд — NASA
Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці 08.08.2024

Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024 — аналітика
ТОП статей 21.08.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024 — аналітика

 Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
Останні новини
Сьогодні  21:00

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID

 Сьогодні  20:30

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

 Сьогодні  20:00

В Україні заблокували сайт національної лотереї

 Сьогодні  19:30

Одна з європейських країн запустила миттєві платежі

 Сьогодні  19:00

Київстар оновить деякі тарифи: що зміниться

 Сьогодні  18:30

Apple Podcasts тепер має вебверсію

 Сьогодні  18:00

OpenAI уклала угоду з власником Vogue

 Всі новини
credit link image