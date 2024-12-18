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Кабмін перенаправив 400 млн грн на соціальні програми

18.12.2024 16:20
Дарія Шуть
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Рішенням уряду частину грошей з державних програм для бізнесу і розмінування передадуть на «Національний кешбек» та «Зимову єПідтримку»

Кабмін перенаправив 400 млн грн на соціальні програми

Фото: kmu.gov.ua, unsplash.com

Кабінет міністрів своїм указом перерозподілив майже 400 млн грн на користь програми з підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Ці гроші направлять, зокрема, на програми «Національного кешбеку» та «Зимову єПідтримку», в рамках якої українцям роздають по 1000 грн.

Для цього Кабмін вирішив зменшити обсяг видатків за програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків» на понад 312 млн грн. Також ще понад 81 млн грн забрали з видатків за програмою «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення».

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Начальник Управління з питань гуманітарного розмінування Міністерства економіки Дмитро Паньшин зазначив, що видатки за програмою розмінування зменшують через необхідність «використати залишки коштів».

Зокрема, порядком використання коштів передбачено подання Центром гуманітарного розмінування до Мінекономіки асигнувань (суми, виділені з централізованих джерел на певні цілі) до 5 грудня.

«Усі договори, які були укладені до 5-го пішли в роботу, по них буде здійснено проплату. А залишки коштів, які в цьому році не встигають використати, були розподілені на інші витрати», — пояснює Паньшин.

Нагадаємо, за 11 місяців із загального фонду державного бюджету профінансовано видатків на 2 998,6 млрд грн. Це на 13,9%, або на 365,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також ми писали, що Державна податкова служба у рамках проєкту «Територія високого рівня довіри» (так званий «клуб білого бізнесу») визначила 8,2 тисячі платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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