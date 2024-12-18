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На що держава витратила майже 3 трильйони гривень у 2024: розподіл видатків

18.12.2024 13:00
Микола Деркач
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За 11 місяців із загального фонду державного бюджету профінансовано видатків на 2 998,6 млрд грн. Це на 13,9%, або на 365,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року

На що держава витратила майже 3 трильйони гривень у 2024: розподіл видатків

На що держава витратила майже 3 трильйони гривень у 2024: розподіл видатків Фото: freepik.com, unsplash.com

Такі оперативні дані наводить Держказначейство, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кошти було розподілено на наступні цілі:

На що держава витратила майже 3 трильйони гривень у 2024: розподіл видатків

  • 1 155,1 млрд грн (38,5% від усіх видатків загального фонду, +75,1 млрд грн або +6,9% порівняно з січнем-листопадом 2023 року) — на оплату праці з нарахуваннями, зокрема, 876,6 млрд грн — на грошове утримання військовослужбовців;
  • 510,6 млрд грн (17,0%, +37,2 млрд грн або +7,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року) — на соціальне забезпечення, у тому числі: 248,1 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до них; 100,3 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій; 32,3 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

Цікаве по темі: НКЦПФР оновила перелік ненадійних інвестпроєктів

  • 463,0 млрд грн (15,4%) — на оплату використання товарів і послуг, у тому числі 252,6 млрд грн — на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг для Сектору безпеки і оборони держави; 140,5 млрд грн — спрямовано на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 330,0 млрд грн (11,0%) — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), зокрема 283,5 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України; 18 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (програма «Доступні кредити 5-7-9%»);
  • 286,7 млрд грн (9,6%, +61,8 млрд грн або +27,5% порівняно з січнем-листопадом 2023 року ) — на обслуговування державного боргу;
  • 163,0 млрд грн (5,4%, +27,4 млрд грн або +20,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року) — на трансферти місцевим бюджетам.

Нагадаємо, Державна податкова служба у рамках проєкту «Територія високого рівня довіри» (так званий «клуб білого бізнесу») визначила 8,2 тисячі платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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На що держава витратила майже 3 трильйони гривень у 2024: розподіл видатків

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