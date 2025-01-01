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Кабмін продовжив виплати для переселенців: хто і скільки отримуватиме

01.01.2025 15:40
Дарія Шуть
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Виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають в Україні, продовжили ще на півроку

Кабмін продовжив виплати для переселенців: хто і скільки отримуватиме

Фото: unsplash.com, freepik.com

Відповідні зміни, які дозволяють продовжити фінансову підтримку найуразливіших категорій ВПО, Кабінет міністрів вніс до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Про це повідомив народний депутат, голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов в Telegram.

Так, переселенці далі отримуватимуть виплати з березня по серпень 2025 року. Суми допомоги залишились без змін: 3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн — іншим категоріям. Виплати будуть здійснюватися щомісяця 15-го та 28-го числа.

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«На сьогодні лише 1,2 млн ВПО отримують мінімальні виплати з 4,6 млн офіційно зареєстрованих, потрібно збільшувати кількість отримувачів», — зазначає Фролов.

Водночас середньомісячний сукупний дохід сім’ї тепер розраховується з урахуванням змін:

  • не враховується дохід від одноразового продажу транспортного засобу;
  • виключається дохід від продажу житла, що розташоване на територіях, де велися бойові дії або тимчасово окуповані.

Автоматично отримуватимуть виплати наступні категорії:

  • пенсіонери із виплатами до 9444 грн;
  • особи з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;
  • діти-сироти, включаючи позбавлених батьківського піклування, до 23 років;
  • прийомні батьки та батьки-вихователі, що дбають про дітей.

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Хто повинен подавати заяву на отримання виплат

Інші категорії ВПО можуть також претендувати на отримання допомоги, подавши відповідну заяву. До них відносяться:

  • сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають у зоні бойових дій або в умовно безпечних регіонах, але без можливості навчання офлайн;
  • сім’ї, де член сім’ї доглядає особу з інвалідністю I групи чи важкохворим дитиною;
  • вагітні жінки (з 30-го тижня вагітності);
  • діти віком до 14 років, які переїхали без супроводу батьків.

Заяву можна подати до органів соцзахисту населення за місцем фактичного проживання. Також з середини січня 2025 року для переселенців планується запуск нової програми, яка передбачає субсидії на оренду житла.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11028, що встановлює нові правила щодо компенсації за знищене житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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