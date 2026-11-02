Мінфін назвав суму надходжень до бюджету за жовтень

У жовтні до загального фонду державного бюджету України надійшло 220,1 млрд грн. Значну частину забезпечили податкові та митні платежі, а також міжнародна допомога у вигляді грантів

Про це повідомило Міністерство фінансів України, оприлюднивши оперативні дані станом на 16:00 30 жовтня.

Звідки надійшли гроші

Надходження від Державної митної служби становили 75,2 млрд грн, від Державної податкової служби — 72,1 млрд грн. Ще 66,3 млрд грн Україна отримала як міжнародну грантову допомогу.

Серед основних податкових надходжень Мінфін назвав:

Вид платежу Сума, млрд грн ПДВ з урахуванням відшкодування 24,4 Податок на доходи фізичних осіб 20,3 Акцизний податок 10,5 Податок на прибуток підприємств 7,9 Рентна плата 6,1

Загалом ПДВ зібрали на 50,3 млрд грн, із яких 25,9 млрд грн відшкодували платникам. Тому чисті надходження цього податку становили 24,4 млрд грн.

Читайте також: Бюджет-2027 без стелі: що вирішила Рада про зарплати та виплати

Яка загальна сума надходжень

До загального та спеціального фондів держбюджету разом у жовтні надійшло 549,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окремо Мінфін повідомив про 65,4 млрд грн ЄСВ, які станом на 30 жовтня надійшли до фондів пенсійного та соціального страхування. Цей показник наведено окремо від надходжень державного бюджету.

Також міністерство нагадало: із 1 липня 2026 року військовий збір спрямовують до спеціального фонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як читати ці показники

Суми 220,1 млрд грн і 549,9 млрд грн не потрібно додавати: перша стосується лише загального фонду, друга охоплює обидва фонди. Так само наведені основні джерела не є повним переліком усіх надходжень.

Редакція PSM звертає увагу, що Мінфін оприлюднив оперативний зріз до завершення місяця. Ці дані показують джерела наповнення бюджету, але самі по собі не свідчать про його профіцит або виконання плану: для таких висновків потрібні також показники видатків і планових надходжень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ підвищив облікову ставку

НБУ оновив правила роботи банків із депозитними сертифікатами

Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк