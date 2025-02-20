Регуляторні штрафи у світі досягли рекордних $19,3 млрд у 2024

2024 рік став переломним для регуляторного правозастосування, позначившись різким зростанням штрафів, які сягнули безпрецедентних $19,3 млрд

Згідно з даними Corlytics, загальна сума штрафів склала $19,3 млрд, що свідчить про посилення уваги регуляторів до фінансових злочинів і порушень.

Найбільшим примусовим стягненням 2024 року стало покарання криптобіржі FTX — $12,7 млрд, які мають бути розподілені між жертвами шахрайства. Це найбільше відшкодування в історії CFTC.

TD Bank оштрафували на $3 млрд за порушення AML-законодавства. Міністерство юстиції США наклало кримінальний штраф у $1,7 млрд, FinCEN — $1,3 млрд. OCC та ФРС також вжили заходів, підкресливши серйозність порушень.

«У 2024 році ми спостерігали винятковий обсяг правозастосовчої діяльності, при цьому регулятори продемонстрували чітку прихильність до притягнення фірм до відповідальності за порушення комплаєнсу, — зазначила керівниця відділу правового та регуляторного аналізу Corlytics Сьюзі Маккензі. — Рекордні штрафи, накладені на FTX, TD Bank, а також посилена увага до контролю за фінансовими злочинами, слабких місць в управлінні та захисту прав споживачів свідчать про те, що компанії повинні бути більш проактивними, ніж будь-коли, у вирішенні регуляторних ризиків».

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2024 року зросла увага до інших секторів. Окрім боротьби з відмиванням коштів, регулятори активніше виявляли недоліки управління та порушення прав споживачів. Яскравий приклад — позов SEC проти Genesis Global Capital, оштрафованої на $21 млн за незареєстрований криптокредитний продукт.

У Великій Британії FCA посилило нагляд за небанківськими установами, оштрафувавши Starling Bank на майже 30 млн фунтів. Це стало переломним моментом у регуляторному тиску на фінтех, спрямованому на відповідність стандартам запобігання фінансовим злочинам.

FCA вперше оштрафувало PwC за неповідомлення про підозри у шахрайстві — рідкісний крок, що свідчить про жорсткішу позицію регулятора. Тим часом ASIC вперше застосувала примусовий захід, оштрафувавши Mercer Superannuation на 11,3 млн фунтів стерлінгів.

Недоліки у документації залишаються в центрі уваги регуляторів, зокрема в США, де SEC і CFTC штрафують компанії за неналежний контроль позаканальних комунікацій, включаючи зашифровані платформи. Це підкреслює необхідність посилення внутрішнього контролю у фінансових установах.

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Джерело: Fintech.Global.