Регулятор у ЄС оштрафував фінтех-сервіс Klarna на $50 млн

Шведська фінансова інспекція (FI) оштрафувала компанію Klarna на 500 мільйонів шведських крон ($50 млн) за порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей

Розслідування, проведене регулятором у період з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року, виявило, що Klarna порушила кілька ключових правил, зокрема вимоги щодо загальної оцінки ризиків та процедур і керівних принципів належної перевірки клієнтів.

Шведська фінансова інспекція стверджує, що загальна оцінка ризиків Klarna мала «значні недоліки», наводячи як приклад нездатність оцінити, як продукти та послуги банку можуть бути використані для відмивання грошей або фінансування тероризму.

Крім того, гігант BNPL не мав процедур та інструкцій, які б охоплювали всі ситуації, коли слід вживати заходів належної перевірки щодо клієнтів, які користуються продуктом рахунків-фактур Klarna.

«Необхідно дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей. Важливо протидіяти ризику того, що діяльність фірми може бути використана злочинцями. Наше розслідування показує, що Klarna не дотримувалася вимог, зокрема, щодо загальної оцінки ризиків, а також процедур та інструкцій щодо заходів належної обачності. Таким чином, є підстави для втручання у діяльність банку», — заявив генеральний директор FI.

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Масштаб проблем не був достатнім для того, щоб винести офіційне попередження Klarna або відкликати ліцензію, додав він.

Всі найбільші банки Швеції останнім часом отримували догани за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, а найстаріший кредитор країни SEB був оштрафований на 4 мільярди шведських крон.

Klarna зазначає, що регулятор не виявив жодного випадку використання його продуктів та послуг суб’єктами, які відмивають гроші.

«Ми підтримували конструктивний діалог протягом усього цього процесу, що є частиною нашої прихильності до надійного та безпечного фінансового середовища», — заявив представник банку.

Нагадаємо, що фінтех-сервіс Klarna подав заявку на IPO в США. Шведська платіжна компанія ще не подала публічно свій проспект первинного розміщення акцій (IPO). Компанія заявила, що розміщення акцій буде проходити процедуру розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж і залежатиме від ринкової кон’юнктури.

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За матеріалами: Finextra.