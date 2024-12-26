Виробника «Бон Буассон» оштрафували майже на 2 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» вчинило порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману

В рамках здійснення заходів контролю на предмет наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у діях суб’єктів господарювання — виробників/реалізаторів/імпортерів води Комітет виявив мінеральну природну столову воду «Бон Буассон».

Під час розгляду справи Комітет встановив, що ПрАТ «Новомосковський завод мінеральної води» поширювало інформацію, яка вводить споживачів в оману. Зокрема, на етикетках мінеральної природної столової води «Бон Буассон» у пляшках місткістю 0,75 л та 1,5 л (негазована, слабогазована, сильногазована) було зазначено неправдиві твердження, такі як: «найвищий рівень pH* серед природних вод України прискорює обмін речовин, має потужний антиоксидантний ефект та підсилює імунітет». Подібна інформація, а також її варіації, поширювались у соціальних мережах Instagram та Facebook.

Комітет встановив, що ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» не має результатів відповідних наукових досліджень, проведених щодо води «Бон Буассон», які підтверджують зазначені вище відомості про властивості такої продукції.

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Згідно з вимогами чинного законодавства, забороняється розміщувати на етикетці та пляшці мінеральної води інформацію, що стосується властивостей, які їй не притаманні, або наслідків її споживання. Також заборонено вказувати твердження про корисність та/або лікувальні властивості мінеральної води або її окремих компонентів для здоров’я споживача, за винятком випадків, коли така інформація є достовірною та підтверджена результатами наукових досліджень. Для мінеральних природних столових вод допускається нанесення на маркування інформації щодо «оздоровчого ефекту», якщо це доведено результатами відповідних наукових досліджень.

Інформація, розміщена на етикетках води «Бон Буассон» та у соціальних мережах, може вплинути на наміри споживачів щодо придбання продукції, що підтверджується результатами опитування Комітету. Це може дати ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» неправомірні конкурентні переваги над виробниками та реалізаторами мінеральної води.

ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» визнало порушення і припинило поширення оманливої інформації у соціальних мережах. Враховуючи це, на компанію накладено штраф у розмірі 1 953 380 грн.

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За матеріалами: АМКУ.