Скільки готівки перебуває в обігу в Україні — НБУ

Станом на 1 жовтня 2026 року сума готівки в обігу в Україні становила 973 млрд грн. Це на 46,7 млрд грн, або на 5%, більше, ніж на початку року, коли цей показник дорівнював 926,3 млрд грн

Про це повідомив Національний банк України, оприлюднивши статистику готівкового обігу за дев’ять місяців 2026 року.

У першому кварталі цього року спостерігалося вилучення готівки з обігу, проте у другому та третьому кварталах попит на неї пожвавився. За поясненням НБУ, це стала тенденція, яка повторюється майже щороку та пов’язана із сезонністю.

Додатковим чинником зростання обсягів готівки у третьому кварталі стало посилення повітряних атак на критичну інфраструктуру — енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну.

Водночас готівка в обігу зростає повільніше, ніж торік: за січень–вересень 2025 року приріст становив 8,2%, тоді як цьогоріч — 5%.

Скільки банкнот і монет перебуває в обігу

На початок жовтня в Україні налічувалося:

2,6 млрд банкнот на загальну суму 962,5 млрд грн ;

на загальну суму ; 15,4 млрд монет на суму 10,4 млрд грн, без урахування пам’ятних та інвестиційних.

За розрахунками регулятора, на одного жителя України припадало 64 банкноти та 199 платіжних розмінних і обігових монет. Для порівняння, станом на 1 січня 2025 року — 64 банкноти та 193 монети відповідно.

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Яких номіналів найбільше

Найпоширенішою банкнотою залишається 500 грн. На неї припадає 25,3% від загальної кількості банкнот в обігу — приблизно кожна четверта купюра.

Найменша частка поки у банкнот номіналом 2000 грн — 0,01%. Їх ввели в обіг 4 вересня 2026 року. За округленими даними НБУ, станом на початок жовтня в обіг надійшло 0,4 млн таких банкнот на суму 0,7 млрд грн.

Обігові монети представлені чотирма номіналами: 1, 2, 5 та 10 грн. Серед них найбільше одногривневих, а найменше — п’ятигривневих.

За даними регулятора, найбільший темп приросту за січень–вересень припав на банкноти номіналом 1000 грн та монети номіналом 10 грн. НБУ повідомляє, що їхня питома вага за кількістю в обігу зросла на 12,1% та 19,1% відповідно порівняно з початком року.

Що відбувається з монетами 10 і 50 копійок

Із 1 жовтня 2025 року в Україні поступово вилучають з обігу монети номіналом 10 копійок. За рік вилучили 7,8 млн штук.

Попри це, їхня частка в загальній кількості монет в обігу залишається значною — 26,7%. Водночас, за поясненням НБУ, вони вже не відіграють істотної ролі у розрахунках за товари та послуги.

Поступове вилучення має зменшити державні витрати на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання таких монет. Скоротяться й витрати учасників готівкового обігу на їх обслуговування.

Натомість на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку торгівлі та сфери послуг. Їхня частка в загальній кількості монет в обігу становить 9,1%.

Редакція PSM звертає увагу, що статистика показує одночасно зростання обсягу готівки та зміну її структури. Дрібні монети поступово втрачають значення, тоді як більші номінали стають помітнішими в обігу. Водночас атаки на інфраструктуру підтримують потребу в готівці як резервному способі розрахунків під час перебоїв зі світлом і зв’язком.

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Джерело: НБУ.