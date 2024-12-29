Як змінився рівень бідності в Україні у 2024 році — опитування

Більшість українців зізнались, що протягом цього року стали біднішими

Компанія Postmen провела всеукраїнське онлайн-опитування у грудні 2024 року, і результати показали, що у 56% українців доходи зменшились протягом року. При цьому у третини опитаних доходи «значно зменшились».

Ситуація з витратами ще складніша – у 41% респондентів витрати «значно зросли», що на 6% більше порівняно з минулим роком. Загалом про зростання витрат повідомили 67% опитаних.

Складна економічна ситуація позначилась і на заощадженнях. 34,5% громадян взагалі не мають відкладених коштів, що на 4% більше, ніж торік. Серед тих, хто має накопичення, у більшості вони досить скромні — 27% зазначили, що їхніх заощаджень вистачить максимум на місяць, ще 25% – до пів року.

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Попри економічні труднощі, 62% українців планують святкувати новорічні та різдвяні свята. На подарунки більшість (71,4%) планує витратити до 1000 грн. Середня запланована сума на подарунки складає 2710 грн. Найпопулярнішими подарунками будуть солодощі, дрібні сувеніри та іграшки.

Щодо святкового столу, то 47% планують витратити на нього не більше 1000 грн, а середня запланована сума становить 2100 грн. Абсолютна більшість (94%) готуватиме святкові страви самостійно або разом із родиною.

При виборі товарів головними критеріями для українців залишаються ціна (75,2% опитаних) та якість (67,8%). Важливим фактором також є проукраїнська позиція виробника та відсутність зв’язків з росією.

Нагадаємо, у нашому матеріалі ми розглянули головні фінансові результати діяльності українського бізнесу від початку 2024 року та ознайомимось із доходами деяких провідних компаній.

Згідно з даними, оприлюдненими Держстатом 29 листопада, за січень-вересень 2024 р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 720,6 млрд грн (за січень-вересень 2023р. цей показник становив 486,3 млрд грн).

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