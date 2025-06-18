Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків

За 5 місяців 2025 року відшкодування ПДВ зросло майже на 24 % у порівнянні з минулим роком

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Так, у січні – травні 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки.

Це на 23,8 %, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на 15 % (+ 9,3 млрд грн) більше у порівнянні з 2023 роком.

У травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3 % (+2,8 млрд грн) більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року показник зріс на 55,9 % (+5,6 млрд грн).

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Нагадаємо, що податковий борг підприємців сягнув понад 13 млрд грн — кількість боржників подвоїлася з початку повномасштабної війни.

Станом на травень 2025 року понад 1,29 млн українських підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. Такі дані на запит Опендатаботу надала Державна податкова служба.

За три роки кількість фізичних осіб-підприємців із податковим боргом зросла майже вдвічі — з 670 тисяч у лютому 2022 року до 1,29 млн на початок травня 2025-го. Найбільший приріст зафіксовано в березні 2022 року — 213 тисяч нових боржників, або третина від загального зростання.

Найбільше нових боргів утворилося у перший рік повномасштабної війни — кількість підприємців-боржників тоді збільшилася в 1,6 раза. Лише за березень 2022 року приріст сягнув 31%.

У 2023 році ситуація тимчасово стабілізувалася — зростання кількості боржників сповільнилося до 4% на рік. Проте вже у 2024-му тренд змінився: за рік число нових боржників знову суттєво зросло — на 16%.

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами — +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

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