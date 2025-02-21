Дія.City розширюється: хто стане новими резидентами

Кабмін розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній Дія.City. Тепер компанії, що займаються інноваційними дослідженнями та розробками можуть стати резидентами. Ідеться про всі можливі сфери — від оборони до біотехнологій

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Майбутні резиденти отримають вигідні умови для розвитку: податкові переваги, доступ до інструментів для залучення інвестицій, прозорої корпоративної структури та гарантії захисту інтелектуальної власності, — йдеться у повідомленні. — Рухаємося до лідерства в інноваціях».

Зазначається, що R&D — це основа для інновацій, які змінюють економіку та підвищують безпеку країни. За таких умов компанії розвиватимуть нові технології в різних сферах і зміцнюватимуть науково-технічну інфраструктуру України.

Раніше ми писали, що німецька компанія ARX Robotics, відома у всьому світі своїми роботизованими рішеннями, стала резидентом Дія.City та відкрила офіс в Україні. Вона створила 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених.

Цікаве по темі: Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

Нагадаємо, що з моменту запуску Дія.City кількість резидентів стабільно зростає, хоча деякі компанії все ж виходять із проєкту з різних причин. Усього за час його існування припинили участь 200 компаній.

Нещодавно також стало відомо, що резиденти Дія.City сплатити рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

«₴18+ мільярдів податків до держбюджету сплатили резиденти Дія.City за 2024 рік, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює «в білу», він забезпечує стабільність та обороноздатність країни».

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