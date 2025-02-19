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Виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні

19.02.2025 17:00
Микола Деркач
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Німецька компанія ARX Robotics відома у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Вона створила 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених

Виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні

Виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні Фото: arx-robotics.com

Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті, — зазначає Федоров. — Резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності».

Він нагадав, що торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.

«Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій», — додав міністр цифрової трансформації.

Цікаве по темі: Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

Нагадаємо, що з моменту запуску Дія.City кількість резидентів стабільно зростає, хоча деякі компанії все ж виходять із проєкту з різних причин. Усього за час його існування припинили участь 200 компаній.

Також раніше ми писали, що резиденти Дія.City сплатити рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни

«₴18+ мільярдів податків до держбюджету сплатили резиденти Дія.City за 2024 рік, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює «в білу», він забезпечує стабільність та обороноздатність країни».

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Рубрики: Війна з РосієюДіяСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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