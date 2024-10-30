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Українські банки уклали знаковий договір для запуску Прозорої Мережі

30.10.2024 16:20
Микола Деркач
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В Україні підписано перший в історії країни Договір про спільну діяльність, спрямований на розвиток миттєвих платежів через платформу «Прозора Мережа», яка використовуватиме Систему електронних платежів НБУ

Українські банки уклали знаковий договір для запуску Прозорої Мережі

Українські банки уклали знаковий договір для запуску Прозорої Мережі Фото: facebook.com, Прозора Мережа

Про це у Facebook повідомила Незалежна асоціація банків України (НАБУ).

Зазначається, що мета договору — об’єднання банківського сектору навколо перспективної ініціативи впровадження інноваційних фінансових рішень для швидкого та зручного проведення платежів. Після  підписання цього договору почала своє правове існування «Прозора Мережа».

«На перших зборах представників банків — підписантів Договору обговорили організаційні, юридичні та технічні аспекти реалізації проєкту, визначивши основні кроки для запуску та розвитку «Прозорої Мережі», — йдеться в повідомленні НАБУ. — Результати зборів продемонстрували готовність банківського сектору до запровадження новітніх фінансових технологій, що створюють доступні сервіси для клієнтів. А підсумком — стало затвердження успішного проведення закритого тестування системи, що підтвердило її готовність до подальшого масштабування».

Запуск «Прозорої Мережі» стане основою для подальшого зростання фінансового ринку України та його інтеграції до світових стандартів, надаючи українцям зручні, сучасні інструменти для здійснення платежів, наголосили у пресслужбі.

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Також 14 жовтня з’явилася інформація, що «Прозора Мережа» запускає регулярний новинний дайджест, де буде ділитися ключовими подіями, що формують майбутнє фінансової системи України! Про головні новини та наступні кроки, оприлюднені раніше, читайте на інфографіці:

Українські банки уклали знаковий договір для запуску Прозорої Мережі

Фото: facebook.com, Прозора Мережа

Нагадаємо, що наприкінці серпня стало відомо, що до кінця цього року в Україні може з’явитися новий сервіс — «Прозора Мережа». Головною особливістю цієї платформи, за словами засновників, стане можливість здійснювати миттєві перекази з рахунку на рахунок, які відрізняються від карткових операцій, що наразі домінують на українському ринку. Крім того, «Прозора Мережа» працює на блокчейні.

Раніше редакція PaySpace Magazine звернулася за коментарями до учасників та партнерів «Прозорої Мережі», щоб побільше дізнатися про проєкт та його вплив на український ринок. Детальніше читайте за посиланням.

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Рубрики: НовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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