Fozzy Group запрошує стартапи до участі в акселераційній програмі Fozzy Venture Studio

Fozzy Group запускає Fozzy Venture Studio — акселераційну програму для стартапів, що створюють інноваційні рішення у сферах ритейлу, логістики, автоматизації, пакування, foodtech та екологічних ініціатив
Для кого ця програма?
Взяти участь у Fozzy Venture Studio можуть стартапи, які:
- покращують досвід гостей в офлайн-, онлайн- та омніканальному середовищі;
- оптимізують бізнес-процеси: від логістики та продажів до найму та управління персоналом;
- створюють продукти та сервіси для покращення досвіду Гостей;
- впроваджують рішення у сфері foodtech, інноваційного пакування та переробки харчових відходів.
Що отримують учасники?
Стартапи-переможці отримають індивідуальний акселераційний план. Він залежатиме від їхнього етапу розвитку та потреб засновників і може включати:
- менторство від топменеджерів та експертів Fozzy Group;
- можливість тестувати свої рішення у мережі «Сільпо» або інших бізнесах групи;
- підтримку R&D для прискорення розробки;
- нетворкінг та знайомства з потенційними партнерами та інвесторами;
- візити на потужності компаній Fozzy Group та знайомство з внутрішніми процесами;
- публічність та допомогу в залученні фінансування.
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Як долучитися?
Подати заявку для участі можна з 26 лютого до 25 березня 2025 року. Після відбору фіналісти отримають шанс презентувати свої рішення на Pitch Day, а вже у квітні розпочнуть інтенсивну шестимісячну акселерацію. Фінальний Demo Day відбудеться наприкінці вересня.
Дізнатися більше деталей та зголоситися на участь можна за посиланням.
Нагадаємо, що Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України та один із провідних
українських ритейлерів з понад 700 торговельними об’єктами по всій території країни. Серед них — улюблені супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому «Фора» та «Thrash!Траш!». Крім продуктового ритейлу, бізнес-інтереси групи компаній охоплюють виробництво продуктів, логістику, IT, ресторани, банківський сектор тощо.
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