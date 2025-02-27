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Fozzy Group запрошує стартапи до участі в акселераційній програмі Fozzy Venture Studio

27.02.2025 11:20
Микола Деркач
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Fozzy Group запускає Fozzy Venture Studio — акселераційну програму для стартапів, що створюють інноваційні рішення у сферах ритейлу, логістики, автоматизації, пакування, foodtech та екологічних ініціатив

Fozzy Group запрошує стартапи до участі в акселераційній програмі Fozzy Venture Studio

Для кого ця програма?

Взяти участь у Fozzy Venture Studio можуть стартапи, які:

  • покращують досвід гостей в офлайн-, онлайн- та омніканальному середовищі;
  • оптимізують бізнес-процеси: від логістики та продажів до найму та управління персоналом;
  • створюють продукти та сервіси для покращення досвіду Гостей;
  • впроваджують рішення у сфері foodtech, інноваційного пакування та переробки харчових відходів.

Що отримують учасники?

Стартапи-переможці отримають індивідуальний акселераційний план. Він залежатиме від їхнього етапу розвитку та потреб засновників і може включати:

  • менторство від топменеджерів та експертів Fozzy Group;
  • можливість тестувати свої рішення у мережі «Сільпо» або інших бізнесах групи;
  • підтримку R&D для прискорення розробки;
  • нетворкінг та знайомства з потенційними партнерами та інвесторами;
  • візити на потужності компаній Fozzy Group та знайомство з внутрішніми процесами;
  • публічність та допомогу в залученні фінансування.

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Як долучитися?

Подати заявку для участі можна з 26 лютого до 25 березня 2025 року. Після відбору фіналісти отримають шанс презентувати свої рішення на Pitch Day, а вже у квітні розпочнуть інтенсивну шестимісячну акселерацію. Фінальний Demo Day відбудеться наприкінці вересня.

Дізнатися більше деталей та зголоситися на участь можна за посиланням.

Нагадаємо, що Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України та один із провідних

українських ритейлерів з понад 700 торговельними об’єктами по всій території країни. Серед них — улюблені супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому «Фора» та «Thrash!Траш!». Крім продуктового ритейлу, бізнес-інтереси групи компаній охоплюють виробництво продуктів, логістику, IT, ресторани, банківський сектор тощо.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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