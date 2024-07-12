Mission Possible оголошує набір на Batch II для стартапів на ранній стадії

Венчурна програма Mission Possible за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) запускає другий набір для стартапів на ранній стадії

Партнерами програми виступають Центр інновацій та підприємництва INNOV8, Saïd Business School Оксфордського університету та стартап комʼюніті LIFT99 Kyiv Hub.

Mission Possible — трансформаційна in-real-life програма в LIFT99 Kyiv Hub, що надає можливість талановитим стартаперам пройти шлях побудови стартапу від 0 до 1 і масштабувати його.

До участі у програмі, що триватиме із вересня 2024 року по лютий 2025 року розглядатимуться стартапи на ранній стадії як і з солопідприємцем, так і з командою співзасновників. На програмі очікують:

засновників з технічною та інженерною освітою, ентузіастів технологій і AI;

підприємців, які хочуть перейти в технологічний сектор;

серійних підприємців;

амбітних студентів та науковців;

лідерів, які працювали в стартапах на різних посадах і готові до власного шляху;

досвідчених професіоналів з глибокими знаннями в галузі.

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«Загалом ідея Mission Possible в тому, щоб створити найкращий майданчик — launchpad для технологічних підприємців з України — аби вони мали найпродуктивніші місяці свого життя і чудовий старт для їхнього технологічного бізнесу і стартапу», — сказав Свят Святненко, засновник Mission Possible.

Програма передбачає розвиток стартапів від 0 до 1 та допомагає їм стати investment-ready. Також Mission Possible забезпечує:

налагодження взаємодії із міжнародними розвиненими екосистемами Європи, Великої Британії та США;

доступ до інвестицій в межах програми;

можливість бути в спільноті однодумців та переймати досвід в успішних фаундерів та менторів зі 100+ технологічних лідерських компаній та стартапів індустрії.

«Mission Possible вдалось об’єднати спільноту з понад сотні людей — експертів, фаундерів, які зацікавлені у зростанні стартапів. Програма допомагає розв’язувати ключові проблеми підприємців на ранніх стадіях, забезпечуючи учасників необхідними знаннями, доступом до глобальних ринків та капіталу через нетворкінг та партнерства з міжнародними організаціями», — заявив Антон Ващук, Директор програми інновацій, освіти та підприємництва Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Mission Possible вірить, що засновники можуть мати різний бекграунд та досвід, то ж чекає і досвідчених стартаперів, і тих — хто лише починає.

Дізнатися більше про умови участі, етапи відбору та можливості програми Mission Possible можливо за посиланням. Прийом заявок потенційних учасників триватиме до 12 серпня 2024 року включно.

Mission Possible — трансформаційна офлайнова венчурна програма, запущена за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у вересні 2023 року для побудови та масштабування українських стартапів. На даний момент завершено перший бетч програми із 20 підприємцями на борді.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) — регіональний фонд із капіталом $285 млн, піонер в Україні та Молдові з більш ніж 29-річним успішним досвідом інвестування в малі та середні компанії. UMAEF фінансує інноваційні, високоефективні проекти, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові.

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