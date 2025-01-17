Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA

Команда київських розробників NVS-knot перемогла на міжнародному хакатоні NASA Space Apps Challenge 2024

Про це розповів Local Lead події в Києві Роман Малькевич у своєму Facebook.

«Щоб було зрозуміло наскільки все серйозно, то в змаганні брало участь більше 90 тис. людей зі всього світу і близько 10 тис. команд створили проєкти. Близько 1000 проєктів оцінювались безпосередньо NASA. І серед них наша команда перемогла! Вітаю команду і дякую всім причетним до цього», — написав Малькевич.

До фіналу потрапили лише 40 найкращих проєктів, серед яких судді NASA обрали 10 глобальних переможців. Українська команда здобула перемогу в категорії «Галактичний вплив».

Команда NVS-knot розробила інструмент для оцінки умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту з SMAP та евапотранспірацію з OpenET. Їхня мета — допомогти фермерам впоратися з проблемами, що виникають через зміну клімату, посухи та повені.

Цікаве по темі: Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon

Загалом до фіналу хакатону потрапили три українські команди. Крім NVS-knot, до списку увійшли проєкти LazyVarenyky, що займається візуалізацією зоряного неба, та Craft Lab, який досліджує екзопланети.

Наступний хакатон NASA Space Apps Challenge відбудеться 4-5 жовтня 2025 року.

NASA Space Apps Challenge — це міжнародний хакатон, що проводиться щороку під егідою NASA з 2012 року. Учасники з різних куточків світу отримують завдання від космічного агентства та мають 48 годин на розробку інноваційних рішень.

Нагадаємо, що українці перемогли у міжнародному хакатоні з ШІ. Україна вперше взяла участь у технологічному хакатоні Teens in AI — і одразу здобула перемогу. У фіналі українські підлітки змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду. Переможцями стали школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського з проєктом ConnectAbility. Це застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі

Допоміжні джерела: AIN.