close-btn
PaySpaceMagazine

Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA

17.01.2025 19:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Команда київських розробників NVS-knot перемогла на міжнародному хакатоні NASA Space Apps Challenge 2024

Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA

Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA Фото: facebook.com/RoMalkevych

Про це розповів Local Lead події в Києві Роман Малькевич у своєму Facebook.

«Щоб було зрозуміло наскільки все серйозно, то в змаганні брало участь більше 90 тис. людей зі всього світу і близько 10 тис. команд створили проєкти. Близько 1000 проєктів оцінювались безпосередньо NASA. І серед них наша команда перемогла! Вітаю команду і дякую всім причетним до цього», — написав Малькевич.

До фіналу потрапили лише 40 найкращих проєктів, серед яких судді NASA обрали 10 глобальних переможців. Українська команда здобула перемогу в категорії «Галактичний вплив».

Команда NVS-knot розробила інструмент для оцінки умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту з SMAP та евапотранспірацію з OpenET. Їхня мета — допомогти фермерам впоратися з проблемами, що виникають через зміну клімату, посухи та повені.

Цікаве по темі: Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon

Загалом до фіналу хакатону потрапили три українські команди. Крім NVS-knot, до списку увійшли проєкти LazyVarenyky, що займається візуалізацією зоряного неба, та Craft Lab, який досліджує екзопланети.

Наступний хакатон NASA Space Apps Challenge відбудеться 4-5 жовтня 2025 року.

NASA Space Apps Challenge — це міжнародний хакатон, що проводиться щороку під егідою NASA з 2012 року. Учасники з різних куточків світу отримують завдання від космічного агентства та мають 48 годин на розробку інноваційних рішень.

Нагадаємо, що українці перемогли у міжнародному хакатоні з ШІ. Україна вперше взяла участь у технологічному хакатоні Teens in AI — і одразу здобула перемогу. У фіналі українські підлітки змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду. Переможцями стали школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського з проєктом ConnectAbility. Це застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі

Допоміжні джерела: AIN.

Рубрики: СтартапиСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС 17.01.2025

Український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС
Український стартап залучив $500 000 15.01.2025

Український стартап залучив $500 000
Скільки заробляють керівники стартапів — огляд 04.01.2025

Скільки заробляють керівники стартапів — огляд
Названо найкращий український стартап 2024 року 27.12.2024

Названо найкращий український стартап 2024 року
Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025 25.12.2024

Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025
Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150 24.12.2024

Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150
Вибір редакції
Всі
Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування

 PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
Останні новини
Сьогодні  19:30

Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA

 Сьогодні  18:45

Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів

 Сьогодні  17:30

2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

 Сьогодні  16:57

Майбутнє продажів: чи зможе AI повністю замінити менеджерів

 Сьогодні  16:28

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

 Сьогодні  15:16

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

 Сьогодні  14:00

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber