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Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon

12.08.2024 15:40
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації України оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon

Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon

Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon Фото: t.me/mintsyfra

Про це Мінцифри написало на своєму Telegram-каналі.

Cybersecurity Innovations Hackathon — це хакатон з розробки проєктів для зміцнення кіберстійкості України. Подія обʼєднала 200+ учасників — розробників, фахівців енергетичної галузі, спеціалістів з кібербезпеки, представників стартапів. Протягом восьми днів 23 команди розробляли власні технологічні рішення, прототипи та платформи для захисту енергетики й бізнесу від кіберзагроз під менторством топових експертів галузі.

Переможцями стали:

  • команда A42 — рішення на базі машинного навчання та технології BigData для виявлення кіберзагроз компаній;
  • команда CyberForce — модель захищеної мережі 5G на основі використання алгоритмів штучного інтелекту для моніторингу стану критичної інфраструктури;
  • команда Fix It — приватна LTE-мережа для служб швидкого реагування. Ключова ціль — убезпечити спілкування й повністю замінити використання рацій.

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Переможці отримають менторську підтримку від Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» для подальшої реалізації та розвитку інноваційних рішень. А також резидентство на пів року в першому інноваційному парку UNIT.City.

«Вітаємо переможців і бажаємо створити ще більше інновацій, які посилять кіберстійкість країни», — написали в Мінцифри.

Нагадаємо, що українські стартапи запрошують на хакатон AI for Ukraine Recovery. Підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon. AI for Ukraine Recovery Hackathon — це хакатон з розробки рішень на основі ШІ — від підтримки психічного здоровʼя постраждалих від війни до захисту від кібератак на критичну інфраструктур.

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Рубрики: СтартапиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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