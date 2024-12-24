Український сервіс Liki24 подвоїв темпи зростання в Європі

У 2024 році українська компанія Liki24 здійснила масштабний прорив на європейських ринках, запустивши свої послуги у шести країнах ЄС і подвоївши темпи розвитку в регіоні

Європейські операції вперше забезпечили 55% загального доходу компанії, пише Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Нові ринки включають Німеччину, Австрію, Францію, Іспанію, Бельгію та Нідерланди. Вражає, що запуск у Німеччині відбувся лише за два місяці, а освоєння кожного наступного ринку тривало від двох до чотирьох тижнів. Така динамічна експансія дозволила збільшити частку доходу від європейського сегмента на 21% порівняно з 2023 роком.

Основними рушіями зростання стали Італія, Німеччина та Румунія, які разом забезпечили майже 47% доходу: Італія — 17%, Німеччина та Румунія — по 15%, інші країни ЄС — 8%. Водночас Україна залишається важливим ринком для Liki24, приносячи 45% від загального виторгу.

Кількість європейських клієнтів Liki24 у 2024 році перевищила 500 000 осіб, а загальна кількість відвідувань сайтів і додатків компанії в ЄС досягла 4 мільйонів, що на 1,2 мільйона більше, ніж у 2023 році. Загалом на всіх ринках цей показник становив 14 мільйонів.

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«Для нас це був рік швидкої та рішучої експансії, без якої виживання багатьох українських компаній зараз під загрозою», — каже засновник та CEO Liki24 Антон Авринський.

У планах на 2025 рік — подвоїти дохід від європейських операцій.

Протягом року асортимент продукції компанії значно зріс: в Україні додано 7 000 нових найменувань, а на європейських ринках — 50 000. Також Liki24 запустили послугу доставки з України до Європи. Завдяки цьому користувачі з-за кордону отримали понад 10 000 товарів для здоров’я та медикаментів з українських аптек.

В Україні компанія співпрацює з 12 000 аптек, що на 1 000 більше, ніж торік. Клієнти можуть бронювати або замовляти доставку ліків у таких мережах, як АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Конекс», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я», «АНРІ-ФАРМ», «Аптека DS», «Аптека ЗІ», «Здравиця» та інших.

Офіси Liki24 розташовані в Україні та Румунії. У 2024 році до команди приєдналися 20 нових співробітників.

Нагадаємо, що до рейтингу 250 швидкозростаючих стартапів Європи від Sifted увійшли кілька українських компаній — Choice та Liki24.

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