close-btn
PaySpaceMagazine

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

01.07.2024 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Акордбанк офіційно приєднався до Американсько-Української Ділової Ради (USUBC)

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради Фото: freepik.com

Як новий член, Акордбанк відіграватиме ключову роль у зміцненні ділових зв’язків між українським та американським бізнес-секторами, пропонуючи цінну інформацію про фінансові ринки та банківські послуги в Україні.

«Заснований у 2008 році, Акордбанк є однією з провідних фінансових установ в Україні, що обслуговує фізичних та юридичних осіб через мережу із 157 відділень в Україні. Акордбанк, відомий своїм прагненням до інновацій та досконалості, зайняв значну нішу в українському банківському секторі», — заявляють в USUBC.

З моменту свого заснування банк спеціалізується на наданні широкого спектру фінансових послуг, включаючи роздрібні, корпоративні та інвестиційні послуги, пристосовані до потреб різноманітної клієнтури. З першого дня війни Акордбанк зайняв позицію підтримки Збройних Сил України, перерахувавши понад 100 млн грн на потреби оборони.

Цікаве по темі: Коли Україна почне процес продажу двох держбанків — Железняк

«Глибоке розуміння фінансового ландшафту України в поєднанні з інноваційним підходом позиціонує банк як ключового гравця у сприянні економічному співробітництву між двома країнами», — додають в USUBC.

Данило Волинець, голова Спостережної Ради Акордбанку, зазначив, що банк пишається партнерством з USUBC.

«Це членство надає нам чудову можливість розширити наш вплив та взаємодію з провідними бізнес-структурами США. Наша команда з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з USUBC та внесок у розвиток ініціатив, які підтримують як українські, так і американські бізнес-інтереси», — сказав він.

У USUBC зазначили, що сподіваються на плідну співпрацю з Акордбанком, розвиток нових партнерських відносин та підтримку українського банківського сектору як на шляху до перемоги, так і під час процесу відновлення та реконструкції.

Нагадаємо, що МВФ погодив створення банку Укрпошти. Влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Державний банк може перейти в онлайн-режим роботи через блекаути

В Україні зʼявиться ще один державний банк

НБУ хоче збільшити штрафи за незаконні P2P перекази

За матеріалами: USUBC.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Суд США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard та бізнесом 26.06.2024

Суд США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard та бізнесом
Головна іноземна валюта Росії змінилася: подробиці 14.06.2024

Головна іноземна валюта Росії змінилася: подробиці
Американські крипторозробники масово мігрують за кордон: причини 14.06.2024

Американські крипторозробники масово мігрують за кордон: причини
Голова SEC назвав строки початку торгів Ethereum ETF 14.06.2024

Голова SEC назвав строки початку торгів Ethereum ETF
Білл Гейтс будує першу у світі ядерну електростанцію нового покоління 12.06.2024

Білл Гейтс будує першу у світі ядерну електростанцію нового покоління
Названо 5 українських компаній, які представлятимуть Україну на SelectUSA Investment Summit 2024 06.06.2024

Названо 5 українських компаній, які представлятимуть Україну на SelectUSA Investment Summit 2024
Вибір редакції
Всі
Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця
ТОП статей 01.07.2024

Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

 Як працює токенізація платежів — інфографіка
ТОП статей 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка
Останні новини
Сьогодні  19:00

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

 Сьогодні  18:30

Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

 Сьогодні  18:00

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

 Сьогодні  17:30

Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем

 Сьогодні  17:00

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні

 Сьогодні  16:40

Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

 Сьогодні  16:20

Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights

 Всі новини