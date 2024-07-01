Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

Акордбанк офіційно приєднався до Американсько-Української Ділової Ради (USUBC)

Як новий член, Акордбанк відіграватиме ключову роль у зміцненні ділових зв’язків між українським та американським бізнес-секторами, пропонуючи цінну інформацію про фінансові ринки та банківські послуги в Україні.

«Заснований у 2008 році, Акордбанк є однією з провідних фінансових установ в Україні, що обслуговує фізичних та юридичних осіб через мережу із 157 відділень в Україні. Акордбанк, відомий своїм прагненням до інновацій та досконалості, зайняв значну нішу в українському банківському секторі», — заявляють в USUBC.

З моменту свого заснування банк спеціалізується на наданні широкого спектру фінансових послуг, включаючи роздрібні, корпоративні та інвестиційні послуги, пристосовані до потреб різноманітної клієнтури. З першого дня війни Акордбанк зайняв позицію підтримки Збройних Сил України, перерахувавши понад 100 млн грн на потреби оборони.

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«Глибоке розуміння фінансового ландшафту України в поєднанні з інноваційним підходом позиціонує банк як ключового гравця у сприянні економічному співробітництву між двома країнами», — додають в USUBC.

Данило Волинець, голова Спостережної Ради Акордбанку, зазначив, що банк пишається партнерством з USUBC.

«Це членство надає нам чудову можливість розширити наш вплив та взаємодію з провідними бізнес-структурами США. Наша команда з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з USUBC та внесок у розвиток ініціатив, які підтримують як українські, так і американські бізнес-інтереси», — сказав він.

У USUBC зазначили, що сподіваються на плідну співпрацю з Акордбанком, розвиток нових партнерських відносин та підтримку українського банківського сектору як на шляху до перемоги, так і під час процесу відновлення та реконструкції.

Нагадаємо, що МВФ погодив створення банку Укрпошти. Влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

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За матеріалами: USUBC.