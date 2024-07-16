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Активи BlackRock досягли рекордних показників

16.07.2024 12:20
Ольга Деркач
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У другому кварталі BlackRock Inc. залучила $51 млрд клієнтських коштів у свої довгострокові інвестиційні фонди, що дозволило найбільшому в світі керуючому капіталом досягти рекордних $10,6 трлн активів

Активи BlackRock досягли рекордних показників

Активи BlackRock досягли рекордних показників Фото: freepik.com

Інвестори додали $83 млрд в ETF і $35 млрд у фонди з фіксованим доходом, йдеться в заяві нью-йоркської компанії BlackRock.

«Органічне зростання було зумовлене приватними ринками, роздрібними активними інструментами з фіксованим доходом та стрімким притоком коштів у наші ETF, які мали найкращий початок року за всю історію», — заявив головний виконавчий директор компанії Ларрі Фінк.

Компанія також отримала $30 млрд чистих надходжень у фонди з управління грошовими коштами та фонди грошового ринку за цей період. Загальний чистий потік склав $82 млрд.

Як повідомив фінансовий директор BlackRock Мартін Смолл, на потоки BlackRock вплинуло погашення активних облігацій з фіксованою дохідністю від великого страхового клієнта на суму близько $20 млрд. Компанія також повідомила про $35 млрд інституційного відтоку зі своїх індексних фондів.

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Фінк повідомив, що нещодавно компанія отримала перше масштабне асигнування з загального рахунку для приватного структурованого кредитування. BlackRock додав близько $2 млрд до свого бізнесу неліквідних альтернативних інструментів. Комісійні за управління активами зросли на $46 млн порівняно з минулим роком, частково завдяки вищим доходам від ліквідних альтернативних фондів.

Компанії з управління капіталом починають відновлюватися після важкого періоду, пов’язаного з підвищенням процентних ставок Федеральним резервом і нестабільністю на ринках облігацій протягом останніх двох років. Індекс S&P 500 виріс приблизно на 4% у другому кварталі після зростання приблизно на 10% за перші три місяці року, і інвестори роблять ставку на те, що центральний банк почне знижувати ставки у вересні з найвищого за останні чотири десятиліття рівня.

Це стимулює потоки клієнтських коштів у фонди з фіксованою дохідністю, при цьому керуючі активами вказують на ризики занадто довгого перебування у фондах грошового ринку, які, можливо, більше не зможуть запропонувати 5% дохідності, коли ставки знизяться.

BlackRock позиціонує себе як універсальний сервіс для широкого спектру активно керованих та індексних ETF і пайових інвестиційних фондів, а також прагне розширити свій бізнес у швидкозростаючих і прибуткових приватних активах. Придбання компанією Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд додасть компанії близько $100 млрд активів і виведе її в лідери серед інвесторів в інфраструктуру.

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниСША
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