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События
07.03.2018
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
21.02.2018
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
06.02.2018
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29.01.2018
В Киеве пройдет конференция «Криптовалюты. Новые вызовы для финансовых институтов»
29.01.2018
E-commerce Hackathon: как создать интернет-магазин под ключ за два дня
25.01.2018
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
23.01.2018
Онлайн-конференция по блокчейн и криптовалютам пройдет в феврале
18.01.2018
Весной в столице пройдет Blockchain Summit Kyiv 2018
11.12.2017
Криптомарафон 2017: первая онлайн-конференция по криптовалютам в СНГ
28.11.2017
VI международная Blockchain Conference Kyiv состоится 15 декабря
23.11.2017
В Украине со 2 декабря стартует образовательный Премиум-Практикум Fintechstars
22.11.2017
В Киеве пройдет конференция FinRetail 2017
10.11.2017
SiGMA-2017: На Мальте пройдет конференция по блокчейну и новым технологиям
31.10.2017
В Киеве пройдут две крупнейшие конференции в сфере платежей и кибербезопасности
26.10.2017
В Киеве пройдет ABC-форум об инновациях в финансах
18.10.2017
Пятый всеукраинский FORUM ZAKUPKI пройдет во Львове
18.10.2017
В Киеве пройдет конференция Fintech Ukraine 2017
13.10.2017
Форум Бизнес Инноваций пройдет в Киеве 4 декабря
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