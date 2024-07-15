ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з питань фінансів

Заступницею голови правління ПриватБанку з питань фінансів стала Лариса Чернишова. Вона почне працювати з осені

Наглядова рада ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу призначила Ларису Чернишову заступницею голови правління (з питань фінансів). Вона візьметься до виконання обов’язків CFO з 1 вересня.

Відомо, що Чернишова приєдналась до команди ПриватБанку у 2017 році, а з 2018 виконує обов’язки членкині правління з питань керування ризиками (CRO). Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.

«З великим досвідом в управлінні ризиками та прийнятті стратегічних рішень, пані Чернишова має вагому експертизу для управління фінансовими операціями банку та сприяння подальшому зростанню фінансових показників», — зазначили в банку.

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На посаді фінансового директора вона відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку.

«Для мене велика честь обійняти посаду заступника голови правління з питань фінансів ПриватБанку, і я з нетерпінням чекаю можливості застосовувати мій досвід управління ризиками для підвищення фінансової досконалості та підтримки траєкторії зростання банку», — заявила Чернишова з нагоди свого призначення.

Нагадаємо, провідне фінансове видання The Banker визнало ПриватБанк найбільш ефективним банком Центральної та Східної Європи.

Найбільший український державний банк зайняв перше місце в рейтингу топ-5 банків регіону за рівнем рентабельності активів із показником 5,57% за підсумками 2023 року. Це свідчить про високу ефективність роботи банку на ринку, зумовлену зростанням доходу від процентних ставок, збільшенням комісійних доходів та оптимізацією витрат.

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Джерело: ПриватБанк