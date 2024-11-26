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Ще один банк приєднався до платформи е-Підприємець

26.11.2024 10:20
Ольга Деркач
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Ще один український банк приєднався до платформи е-Підприємець — Sense Bank. Тепер на вибір у підприємців є чотири банки

Ще один банк приєднався до платформи е-Підприємець

Ще один банк приєднався до платформи е-Підприємець Фото: freepik.com

Про це повідомляє Дія у своєму Telegram-каналі.

«Хочете відкрити рахунок для свого бізнесу в Sense Bank? Зробіть це в Дії під ключ, за 5 хвилин у е-Підприємці. Без метушні з паперами та чергами. Зручно, швидко, і банків на вибір тепер аж чотири», — написали в Дії.

Як відкрити рахунок:

  1. Авторизуйтесь на порталі Дія.
  2. Оберіть комплексну послугу е-Підприємець.
  3. Виберіть послугу відкриття рахунку.
  4. Оберіть банк.
  5. Заповніть заяву та підпишіть її КЕПом — і все готово!

«е-Підприємець в Дії — це сервіс для ведення бізнесу під ключ, яким скористалися вже 1954 українці. Декілька кліків, декілька хвилин, і все готово», — пишуть в Дії.

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На порталі доступні:

  • єдиний рахунок для податків — сплачуйте податки без помилок у реквізитах;
  • прийом працівників — оформлюйте трудовий договір онлайн;
  • реєстрація РРО/ПРРО — онлайн замість походів у податкову;
  • форма 20-ОПП — повідомляйте про об’єкти оподаткування в електронному вигляді.

«Заощаджуємо вам тижні, які більше не доводиться витрачати на оформлення. Любимо навести для вас комфорту», — написали в Дії.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американським фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

Нагадаємо, що в е-Підприємець з’явилась нова послуга для бізнесу. Міністерство цифрової трансформації розширило можливості комплексної послуги е-Підприємець. Відтепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСенс Банк
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