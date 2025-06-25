У 2025 році банки закрили рахунки понад 600 тисячам українців: за що

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглянула проблему фінансових «дропів» — осіб, на яких оформлюють рахунки для незаконних транзакцій

Як повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, лише у 2025 році банки, згідно з повідомленнями фінансового моніторингу, закрили рахунки:

606 тисячам фізичних осіб;

606 тисячам фізичних осіб; 30 тисячам ФОПів (фізична особа — підприємець).

«Тут, звичайно, не всі 100% дропи, але десь 90–95% — це саме вони», — зазначив парламентар.

Засідання ТСК відбулося за участі представників Міністерства фінансів, Національного банку та Державна служба фінансового моніторингу.

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За словами Железняка, нині активно фіксується і тенденція переходу дроп-схем у формат ФОПів.

Нагадаємо, що в Україні планують створити реєстр платіжної дисципліни. Національний банк України (НБУ) вже завершує розробку відповідного законопроєкту. Нацбанк буде лише розпорядником реєстру, а його наповненням будуть займатися банки та інші надавачі платіжних послуг.

Раніше ми писали, як захистити свій фінансовий номер від шахраїв. В Україні, як і в інших регіонах світу, фінансовий номер — основний інструмент, за допомогою якого шахраї можуть викрасти гроші з рахунків громадян, придбати товари або послуги, а також взяти кредити.

Крім того, за даними Національного банку України у 2024 році спостерігалося зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки. Цей показник порівняно з 2023 роком знизився на 2 тис. операцій (або на 1%) — до 270 тис. операцій.

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