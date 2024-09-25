Укргазбанк видав перший кредит для підтримки ветеранів

UGB (Укргазбанк) видав перший в Україні кредит в межах пілотного проєкту «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни», який реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Метою цього проєкту є підтримка ветеранів у їхній адаптації до цивільного життя та стимулювання підприємств створювати умови для полегшення цього процесу, йдеться в пресрелізі банку.

Першим учасником проєкту стало аграрне підприємство «Агрофірма Дмитрівка» з Одеської області, де понад 20% працівників — ветерани. Компанія запроваджує кадрову політику, сприятливу для ветеранів, і активно підтримуватиме їхню адаптацію та інклюзію, включно з особами з інвалідністю.

Залучені кошти підприємство використало на придбання трактора Claas, що дозволить підвищити ефективність та екологічність господарської діяльності. Згідно з умовами проєкту, «Агрофірма Дмитрівка» може отримати грант (кешбек) до 25% від суми кредиту. Також компанія отримає технічну допомогу для впровадження політики та заходів, спрямованих на реінтеграцію і підтримку ветеранів.

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«Допомогти ветеранам повернутись до цивільного життя — це один із наших пріоритетів. Завдяки спільному проєкту UGB з ЄБРР наші клієнти — ветерани, які мають свій бізнес та підприємства, у яких працюють або обслуговуються ветерани, можуть отримати фінансування для розвитку своєї діяльності та грантову підтримку. Робота, яка приносить задоволення, розвиток власної справи — це те, що сприяє реінтеграції ветеранів та ветеранок», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Проєкт «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни» реалізується в межах «Програми конкурентоспроможності та інклюзивності МСП у країнах Східного партнерства». Він передбачає надання кредитів та додаткових грантів підприємствам, які працевлаштовують або обслуговують ветеранів, а також тим, власниками або керівниками яких є ветерани чи близькі родичі ветеранів або загиблих захисників. Для таких підприємств розмір гранту може становити до 30% від суми кредиту.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу. В межах цієї програми фінансування зможуть отримати українські приватні підприємства, державні компанії, муніципалітети та комунальні підприємства, а також домогосподарства, що допоможе їм краще протистояти як поточним викликам у сфері енергетичної безпеки, так і майбутнім наслідкам зміни клімату.

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