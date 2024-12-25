Скільки заробила Roshen у 2024 році — звіт

Виторг компанії Roshen цього року зріс в першу чергу шляхом збільшення продажів на експортних ринках

Кондитерська корпорація Roshen у 2024 році збільшила виторг на 15%, повідомив виконавчий директор Олександр Головащук.

У 2023-му виторг компанії становив 31,9 млрд грн. Таким чином, цього року компанія заробила 36,7 млрд грн.

«Зростання відбулося в основному шляхом інтенсивного розвитку експортних напрямків. Наприклад, до країн Центральної Європи», — зазначив Головащук.

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За його словами, на сьогодні частка експорту в збуті Roshen становить 55%. З 2022 року показник зріс на 8 п.п., переважно ріст відбувся завдяки ваговим цукеркам і вафлям.До п’ятірки країн за обсягами продажів продукції Roshen входять Польща, Румунія, Казахстан, Азербайджан, країни Близького Сходу.

Водночас Головащук зазначив, що в Україні з 2021 року приблизно на 20% впало споживання кондитерської какаовмісної продукції. Серед головних причин — міграція населення та подорожчання какао-бобів, що спричинило ріст цін на цукерки та шоколадки.

Нагадаємо, наступного року компанія Gastrofamily хоче запустити мережу барів «Білий налив» у Словаччині та Великій Британії, а також розширити вже наявну в Польщі. На початку 2025 року «Білий налив» відкриється у словацькій Братиславі. Далі планується відкриття закладів у Лондоні, а також польських Познані та Лодзі. Також розглядається варіант запуску БПШ у Відні.

Також ми писали, що три галузі ритейлу показали найбільший прогрес у розширенні мереж за 10 місяців 2024 року — це аптеки, non-food та продуктові компанії.

Станом на листопад 2024-го в Україні працювало 22 557 торговельних точок у восьми основних галузях ритейлу. Це продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечна торгівля, fashion, продавці техніки й електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж.

Кількість активних магазинів з січня по листопад збільшилася на 2279. Водночас було зачинено з різних причин втричі меншу кількість – 731 торгову точку.

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За матеріалами Forbes