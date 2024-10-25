Укрпошта анонсувала випуск семи нових марок

З 30 жовтня українці зможуть придбати, а до цього передзамовити, серію нових голографічних марок — «Комахи України»

Про це в Telegram повідомила пресслужба Укрпошти.

«Коли бачите на собі сонечко, загадуйте бажання. Коли бачите його на марці, хапайте новий випуск від Укрпошти», — йдеться в матеріалі.

У 2018 році голографічні марки «Комахи України» тріумфально увірвалися у філателістичний світ та зібрали чимало нагород, з-поміж яких Гран-прі виставки WIPA (Австрія), Гран-прі філателістичної мистецької премії Asiago (Італія) та інші.

«П’ять років потому анонсуємо продовження — «Комахи України» з сімома марками, теж голографічними», — зазначають в Укрпошті

Тож перелік марок наступний:

«Сонцевик павиче око Aglais io»:

«Жук-носоріг європейський Oryctes nasicornis».

«Вусач альпійський Rosalia alpina»;

«Західний травневий хрущ Melolontha melolontha»;

«Жовта земляна мураха Lasius flavus»;

«Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata»;

«Водомір ставковий Gerris lacustris».

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Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 30 жовтня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Тираж аркуша — 40 тис. примірників. Дизайн — Сергія та Олександра Харуків.

Раніше ми також писали, що Укрпошта випустила марку, яка присвячена підрозділу KRAKEN.

«Морський гігант, що несе смерть своїм ворогам. Так розповідали про кракена ісландські моряки. Потужні воїни, добровольці, герої, які стали на захист України у 2022 році та безстрашно йдуть уперед досі. Так про KRAKEN говоримо ми», — зазначили в Укрпошті.

Нагадаємо, що KRAKEN — підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями в Харкові.

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