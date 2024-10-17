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Укрпошта анонсувала випуск нової марки

17.10.2024 18:50
Микола Деркач
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Сьогодні, 17 жовтня 2024 року, національний оператор поштового зв’язку — Укрпошта — анонсував випуск нової марки, яка буде присвячена підрозділу KRAKEN

Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Укрпошта анонсувала випуск нової марки Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Морський гігант, що несе смерть своїм ворогам. Так розповідали про кракена ісландські моряки. Потужні воїни, добровольці, герої, які стали на захист України у 2022 році та безстрашно йдуть уперед досі. Так про KRAKEN говоримо ми», — зазначили в Укрпошті.

Нагадаємо, що KRAKEN — підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями в Харкові.

«На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір “KRAKEN” за проєктом “Власна марка”», — йдеться у повідомленні.

  • Дизайн та оформлення: підрозділ KRAKEN.
  • У комплекті — аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж — 972 екземпляри.

23 жовтня новинка з’явиться на postmark.ukrposhta.ua та в київській філателістичній крамниці, що на вулиці Хрещатик, 22.

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Нагадаємо, що 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, Укрпошта ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці».

«В усі часи під її покровом Україну захищало наше військо — від козаків на Січі до військовослужбовців Сил Оборони. Пресвята Богородиця віддавна оберігає тих, хто береже від зла весь світ, — зазначили тоді у пресслужбі Укрпошти. — Ми вшануємо героїв та героїнь, які борються за нашу незалежність, і які за неї віддали найцінніше — життя».

Про поштову марку:

  • тираж поштової марки «Під покровом Богородиці» — 420 000 екземплярів;
  • художник — Олександр Охапкін;
  • кошти від продажу випуску будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам України.

Також раніше ми писали, що Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року. Детальніше читайте тут.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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