Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Сьогодні, 17 жовтня 2024 року, національний оператор поштового зв’язку — Укрпошта — анонсував випуск нової марки, яка буде присвячена підрозділу KRAKEN

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Морський гігант, що несе смерть своїм ворогам. Так розповідали про кракена ісландські моряки. Потужні воїни, добровольці, герої, які стали на захист України у 2022 році та безстрашно йдуть уперед досі. Так про KRAKEN говоримо ми», — зазначили в Укрпошті.

Нагадаємо, що KRAKEN — підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями в Харкові.

«На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір “KRAKEN” за проєктом “Власна марка”», — йдеться у повідомленні.

Дизайн та оформлення: підрозділ KRAKEN.

У комплекті — аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж — 972 екземпляри.

23 жовтня новинка з’явиться на postmark.ukrposhta.ua та в київській філателістичній крамниці, що на вулиці Хрещатик, 22.

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Нагадаємо, що 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, Укрпошта ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці».

«В усі часи під її покровом Україну захищало наше військо — від козаків на Січі до військовослужбовців Сил Оборони. Пресвята Богородиця віддавна оберігає тих, хто береже від зла весь світ, — зазначили тоді у пресслужбі Укрпошти. — Ми вшануємо героїв та героїнь, які борються за нашу незалежність, і які за неї віддали найцінніше — життя».

Про поштову марку:

тираж поштової марки «Під покровом Богородиці» — 420 000 екземплярів;

художник — Олександр Охапкін;

кошти від продажу випуску будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам України.

Також раніше ми писали, що Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року. Детальніше читайте тут.

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