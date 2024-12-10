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Укрпошта випустила поштові марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією

10.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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До Міжнародного дня боротьби з корупцією Укрпошта представила спеціальний поштовий набір, присвячений НАБУ, у рамках проєкту «Власна марка»

Укрпошта випустила поштові марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією

Укрпошта випустила поштові марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією Фото: t.me/igorsmelyansky

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«Сьогодні під час запуску я привітав працівників НАБУ з 10-річчям їхньої роботи та пожартував, що не багато керівників великих компаній у державному секторі можуть після 8 років роботи не лише спокійно приходити до НАБУ, але й спокійно звідти виходити. І Укрпошта тут точно лідер, адже за 8 років роботи нової команди немає жодного корупційного скандалу — принаймні реального», — написав Смілянський.

Марковий аркуш містить 9 марок, кожна з яких є своєрідним сюжетом повсякденної роботи НАБУ.

«Головні герої — детектив, аналітик та спецпризначенець. Щодня вони докладають зусиль, аби корупціонер постав перед законом і отримав справедливе покарання. Чи є десь хтось, хто не так робить свою роботу? Безумовно. Як і є багато людей, які на фейсбуці готові порвати останню вишиванку за боротьбу з корупцією, але самі йдуть і «домовляються», ну, щоб там «порішати»», — пише Смілянський.

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Під час запуску керівник НАБУ Семен Кривонос висловив мрію, що колись ця марка стане колекційною. У світлому майбутньому України онук сьогоднішніх працівників НАБУ запитає дідуся: «А хто були ті корупціонери?». Бо в новій Україні їх буде менше, ніж рідкісних тварин у Червоній Книзі.

«Марка була підготовлена ще до призначення мене на посаду в митниці, тому всі збіги цілком випадкові і некорупційні», — додав Смілянський.

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

Раніше ми писали, картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти. Картки monobank тепер можна без комісії поповнити у будь-якому з 4500 відділень Укрпошти.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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