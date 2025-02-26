Один дотик — і твоя картка вже в гаманці

Сучасні цифрові платежі вимагають максимальної зручності та безпеки. Технологія Tap to Add Card від VISA, дозволяє додавати банківські картки до цифрових гаманців одним дотиком, усуваючи необхідність у ручному введенні даних. Це рішення підвищує рівень безпеки та мінімізує ризики шахрайства, що робить його одним із ключових нововведень у сфері фінансових послуг. Технологія підтримується цифровими гаманцями в усьому світі, забезпечуючи повну інтеграцію з наявними сервісами цифрових гаманців

Технологія Tap to Add Card має такі переваги:

Безконтактне додавання картки – дані передаються шляхом торкання карткою до смартфона.

– дані передаються шляхом торкання карткою до смартфона. Максимальна безпека – використання унікального одноразового коду через Visa Chip Authenticate.

– використання унікального одноразового коду через Visa Chip Authenticate. Швидкість і зручність – значне скорочення часу на додавання картки до гаманця.

– значне скорочення часу на додавання картки до гаманця. Мінімізація людських помилок – усунення ручного введення реквізитів картки.

PayForce як вендор з розробки мобільного банкінгу для Міжнародного Інвестиційного Банку (МІБ) один з перших налаштував та імплементував технологію Tap to Add Card від Visa. Це дозволило клієнтам банку швидко й безпечно додавати свої картки до цифрових гаманців без зайвих кроків. Вже сьогодні клієнти МІБ можуть скористатися новою технологією та оцінити її переваги.

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Запуск Tap to Add Card в Україні вже продемонстрував свою популярність, оскільки станом на початок 2025 року вже згенеровано 49 000 токенів. Це свідчить про активне зростання інтересу користувачів до нових цифрових фінансових рішень.

PayForce вже понад 10 років впроваджує тренди у фінтех-індустрії, реалізуючи найсучасніші технології, що покращують зручність та безпечність платіжних сервісів користувачам. Ключовими продуктами компанії PayForce є власна платформа онлайн-банкінгу iBank з понад 20 готовими модулями та відкритими API за стандартом PSD2, що вже інтегрована в 10+ банках, а також власне рішення для віддаленої ідентифікації клієнтів, яке відповідає вимогам НБУ, використовує найсучасніші бібліотеки та математичні моделі для захисту від шахрайства та легко інтегрується в будь-яку систему онлайн-банкінгу.

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