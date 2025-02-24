Цифровізація бізнесу, фінтех-тренди, штучний інтелект і фінансова інклюзія — інтерв’ю з Євгеном Лісняком, старшим директором Visa

Щоб розібратися, як інноваційні технології – від штучного інтелекту до токенізації – оптимізують платежі, підвищують безпеку та відкривають нові можливості для фінансової інклюзії, ми поспілкувалися з Євгеном Лісняком, старшим директором Visa, головою департаменту стратегічних партнерств, фінтеху та спільних проєктів у регіоні Східної та Південно-Східної Європи, Середньої Азії та Кавказу

Євгене, на вашу думку, які можливості відкриває бізнесу цифровізація і які шляхи її реалізації ви бачите? Чи можете поділитися конкретними проєктами?

Якщо говорити загально, цифровізація прискорює бізнес-процеси та розширює можливості для підприємців. Це не лише автоматизація, а й нові способи взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності бізнесу та створення комфортного досвіду для споживачів.

Одним із ключових напрямків є цифровізація платіжного досвіду, що охоплює як онлайн, так і офлайн. Наприклад, сучасний бізнес прагне зменшити бар’єри в оплаті товарів і послуг. Людині важливий не сам процес купівлі, а отримання потрібного товару чи послуги з мінімальними зусиллями. Як, наприклад, у метрополітені: його задача — не приймати платежі, а перевозити людей з пункту А в пункт Б.

Ми у Visa бачимо ключову роль у створенні таких рішень, як:

Click to Pay — сервіс, який зберігає дані картки в токенізованому вигляді та спрощує покупки в інтернеті, дозволяючи оплачувати без введення реквізитів;

— сервіс, який зберігає дані картки в токенізованому вигляді та спрощує покупки в інтернеті, дозволяючи оплачувати без введення реквізитів; Visa Request to Pay — можливість ініціювати платіж ще до завершення послуги, наприклад, поки клієнт знаходиться у перукарні, він вже отримує запит на оплату в банківському додатку. Таку технологію ми пропонуємо, наприклад, в Азербайджані та Казахстані;

— можливість ініціювати платіж ще до завершення послуги, наприклад, поки клієнт знаходиться у перукарні, він вже отримує запит на оплату в банківському додатку. Таку технологію ми пропонуємо, наприклад, в Азербайджані та Казахстані; Visa Tap to Phone — перетворює смартфони на базі Android та iOS, оснащені NFC-чипом, на POS-термінали, що дозволяє малому та середньому бізнесу приймати платежі без додаткового обладнання та витрат.

Підсумую: цифрові платежі розширюють доступ споживачів до послуг і допомагають бізнесу зосередитися на основних завданнях, а не на процесі прийому платежів.

Але разом із цифровізацією зростають ризики шахрайства. Які нові рішення Visa пропонує для кібербезпеки?

Кібербезпека — це фундаментальний аспект роботи Visa. За останні десятиліття ми інвестували близько $3 млрд у розвиток штучного інтелекту та інфраструктуру даних для боротьби з шахрайством.

Одні з ключових наших продуктів — це рішення для мінімізації ризиків, серед яких Visa Advanced Authorization (VAA), що аналізує понад 500 параметрів кожної транзакції в режимі реального часу та допомагає відсіяти підозрілі операції. У квітні 2024 року функціонал VAA було розширено для платежів, здійснених не з карток Visa. Ще більшу ефективність боротьби з ризиками забезпечує Visa Risk Manager (VRM), який використовує оперативні дані Visa Advanced Authorization і втілює їх у дії. Завдяки швидкості та простоті впровадження, Visa Risk Manager забезпечує створення, тестування та впровадження правил майже в реальному часі, дозволяючи емітенту налаштовувати власні стратегії боротьби з шахрайством відповідно до унікальних характеристик портфеля та рівня толерантності до ризиків.

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Також важливу роль відіграє технологія Visa Token Service, яка доступна в Україні ще з 2019 року. Вона підвищує надійність цифрової комерції, перетворюючи 16-значний номер картки на унікальний шифр – «токен». Це унеможливлює використання вкрадених карткових даних.

Ще одну інноваційна технологія, яку ми представили в Україні минулого року, — це Visa Payment Passkey Service. Це інструмент, який дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-транзакції за допомогою сканування відбитка пальця чи обличчя з пристрою, з якого здійснюється платіж. Замінюючи одноразові паролі та коди, Visa Passkey підвищує безпеку оплат завдяки використанню біометричної автентифікації.

Крім того, Visa постійно вдосконалює свої алгоритми виявлення шахрайства, використовуючи великі дані та машинне навчання. Лише за першу половину 2024 року Visa вдалося заблокувати 51,8 млн ймовірних шахрайських транзакцій на суму майже $12 млрд.

Штучний інтелект вважається революцією у фінансовій сфері, але чи бачите ви якісь ризики його впровадження у банківську індустрію?

Ключовий ризик — втрата фокусу. Коли певна технологія стає популярною, багато компаній починають впроваджувати її «заради тренду», не завжди розуміючи реальну користь.

Щодо можливого витіснення людей з ринку праці — робочі місця справді трансформуються, але це не означає масове безробіття. Подібне відбувалося під час індустріальної революції: деякі професії зникли, натомість з’явилися нові.

Машини не захоплять світ, але вони змінять спосіб ведення бізнесу та процес прийняття рішень.

Які фінтех-тренди будуть актуальними у 2025 році?

Я не думаю, що з’явиться щось кардинально нове, але є кілька важливих тенденцій:

Екосистемні сервіси. Банки і фінтех-компанії все більше інтегрують у свою структуру різні сервіси — маркетплейси, страхування, сервіси розтермінування платежів. Наприклад, Kaspi у Казахстані чи Uzum в Узбекистані будують великі фінансові екосистеми. Banking-as-a-Service (BaaS). Традиційні банки починають надавати інфраструктуру для фінтех-компаній, що дозволяє їм швидше запускати нові сервіси. Безшовна цифровізація. Ми бачимо, як завдяки розвитку цифрових державних сервісів поступово зростає і рівень цифровізації фінансових сервісів, зокрема в Казахстані вже є приклади цифрової іпотеки і автокредитування, що дозволяють отримати раніше складну фінансову послугу без відвідування банку. Цифрова валюта центрального банку (CBDC). Це ще не мейнстрим, але країни все активніше тестують цифрові валюти, що можуть стати частиною глобальної фінансової екосистеми. Так, 2023 року наша компанія разом з Національною платіжною корпорацією Казахстану та ключовими банками випустила першу у світі картку Visa, прив’язану до нової цифрової валюти казахстанського Нацбанку – цифрового тенге. Штучний інтелект для персоналізації. ШІ використовується не лише для автоматизації процесів, а й для покращення клієнтського досвіду, зокрема у фінансовому консалтингу та сервісах рекомендацій.

От якщо ми вже зачепили тему нових можливостей та змін на українському ринку, то, на вашу думку, наскільки Revolut може скласти конкуренцію Monobank чи ПриватБанку?

Наразі Revolut є європейським продуктом, а українські банки надають свої послуги в Україні в межах діючих ліцензій від регулятора. Так, певний перетин може бути, але все ж це різні сервіси.

З іншого боку, будь-який сильний новий гравець стимулює ринок і урізноманітнює доступні сервіси для споживачів. Тому такі події лише пришвидшують розвиток фінансових технологій в Україні.

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Фінансова інклюзія — один із пріоритетних напрямків Visa. Які ініціативи зараз впроваджуються?

Visa активно працює над збільшенням рівня доступу українців до фінансових послуг. Деякі наші проєкти:

Підтримка цифровізації соціальних виплат та пільг у співпраці з Міністерством цифрової трансформації;

у співпраці з Міністерством цифрової трансформації; Уже згадана технологія Visa Tap to Phone для малого та середнього бізнесу, що дозволяє легко почати приймати безготівкові платежі;

для малого та середнього бізнесу, що дозволяє легко почати приймати безготівкові платежі; She’s Next — програма підтримки жіночого підприємництва. Торішній жіночий акселератор «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація», який ми провели за підтримки Мінцифри, фокусувався, зокрема, на розширенні доступу підприємниць до цифрових платіжних рішень;

— програма підтримки жіночого підприємництва. Торішній жіночий акселератор «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація», який ми провели за підтримки Мінцифри, фокусувався, зокрема, на розширенні доступу підприємниць до цифрових платіжних рішень; Цифрова освіта та платформа Visa Next, яка допомагає малому бізнесу освоювати цифрові технології.

Які ключові плани Visa на 2025 рік?

У 2025 році ми зосередимося на:

Ініціативах з цифровізації платежів , що спрямовані на трансформацію традиційних методів ідентифікації в цифрові формати, підвищуючи фінансову доступність і безпеку;

, що спрямовані на трансформацію традиційних методів ідентифікації в цифрові формати, підвищуючи фінансову доступність і безпеку; Підтримці малого бізнесу через нові фінансові інструменти. Наприклад, розширюватимемо продукти, що мінімізують бар’єри для бізнесу, як-от Click to Pay і Visa Tap to Phone ;

через нові фінансові інструменти. Наприклад, розширюватимемо продукти, що мінімізують бар’єри для бізнесу, як-от і ; Розвитку рішень на базі штучного інтелекту для підвищення безпеки та персоналізації платіжного досвіду.

Нагадаємо, що Сем Гамільтон, керівник відділу штучного інтелекту та даних у Visa, заявив, що компанія інвестувала $11 млрд у розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI).

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