Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку

Інтернет-торгівля в Україні та світі розвивається швидше за звичайні офлайн-магазини. Дослідження показують, що дохід від електронної комерції зростатиме із середньорічним темпом (CAGR) у 9,49 % з 2024 до 2029 року. Такі темпи супроводжуються постійними змінами: з’являються нові технології, змінюються запити та поведінка покупців, розвивається сервіс

У цій статті команда Shop-Express разом з іншими експертами в онлайн-продажах та інтернет-просуванні ділиться головними прогнозами та трендами, які направлятимуть український e-commerce у 2025 році.

1. Стратегія омніканальних продажів.

Бізнеси дедалі активніше впроваджують омніканальні стратегії, щоб забезпечити єдину екосистему для комунікації, реклами, продажів та обслуговування клієнтів (незалежно від того, де саме покупець стикається з продуктом). Бренди, які швидко адаптуються до омніканальності, отримуватимуть конкурентну перевагу, адже клієнти отримують більш зручний та комфортний шопінг.

2 Прямі онлайн-продажі В2В-клієнтам в інтернет-магазині.

Прямі продажі через власні інтернет-магазини сприяють побудові прямого контакту з клієнтами, особливо у В2В-сегменті. Суттєвою перевагою у 2025 році стане можливість встановлювати індивідуальні ціни для різних типів клієнтів в інтернет-магазині — ця функціональність дозволяє оптимізувати вартість під кожну групу покупців чи партнерів з урахуванням обсягу замовлення.

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3 Запит на безкоштовну доставку і повернення.

Одним з найголовніших критеріїв вибору інтернет-магазину для покупців стає швидка та безкоштовна/недорога доставка товарів. Крім того, покупці віддають перевагу тим продавцям, які забезпечують зручний процес повернення товарів. Бізнеси, які впроваджують ці опції, отримують конкурентну перевагу та лояльність клієнтів.

«Коли війна закінчиться, на мою думку, Україна буде однією з перших в світі по технологіям дронів, тому продавці будуть активно впроваджувати доставку онлайн-замовлень дронами», — Максим Качан, засновник вебстудії Linecore.

4 Конкуренція з Temu та AliExpress.

Понад 50 % від усіх онлайн-продажів у світі припадає на Китай. Обсяг річних продажів eCommerce в цій країні понад 3 трильйони доларів. Temu та AliExpress є найбільшими китайськими маркетплейсами, які завоювали прихильність українських покупців. На жаль, присутність великих міжнародних гравців в Україні створює перешкоду для українського бізнесу. Однак це лише спонукатиме до впровадження нових унікальних підходів до залучення клієнтів.

5 Повторні продажі та утримання клієнтів.

В сучасній електронній комерції утримання клієнтів стає пріоритетом для бізнесу, оскільки залучення нових покупців коштує значно дорожче, ніж збереження існуючих. У 2025 році акцент зміщується на створення довготривалих відносин із клієнтами, а повторні продажі стають основним драйвером прибутковості. Програми лояльності, персоналізовані пропозиції, email-маркетинг та інші інструменти допомагають бізнесам зберігати клієнтів і збільшувати кількість повторних покупок.

6 Активний вихід на експорт.

Сучасні платформи, такі як Shop-Express, дозволяють малим бізнесам одразу масштабуватися на міжнародні ринки без зайвих витрат. Це відкриває нові можливості для українських підприємців, які прагнуть розширити аудиторію поза межами країни.

«Онлайн-торгівля дозволяє значно швидше вийти на міжнародні ринки. Це можливість для українських компаній ефективно просувати свої товари без обмежень простору і часу», — Алла Петриченко, співзасновниця платформи для створення інтернет-магазинів Shop-EXpress.

7 Вектор на формування унікального бренду.

Сучасна електронна комерція — це не лише про продаж товарів, а й про створення емоційного зв’язку з клієнтами. У 2025 році тренд на формування унікального бренду набирає обертів, адже в умовах зростаючої конкуренції виділитися серед інших стає життєво необхідним. Проте унікальність бренду вже не полягатиме лише в створенні логотипу та брендових кольорів. Бренд — це сукупність візуальної айдентики, комунікацій, цінностей та сервісу, які формують у клієнта чітке уявлення про бізнес.

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8 Соціальна комерція та воронка з ТікТоk.

TikTok, із його короткими відео та розважальним форматом, став ідеальною платформою для інтеграції з соціальної комерцію Через розважальний контент продавці пропонують товари та забезпечують швидкий перехід з соцмережі до інтернет-магазину для здійснення покупки — це стратегія, яка принесе торгівцям ще більше доходу у 2025 році.

9 Аналіз даних та персоналізований клієнтський досвід

Штучний інтелект змінює підхід до взаємодії з клієнтами, дозволяючи компаніям створювати унікальний досвід для кожного покупця. Це досягається через аналіз великих обсягів даних, які генеруються під час покупок, відвідувань сайтів, переглядів товарів, використання мобільних додатків і соціальних мереж.

Завдяки аналізу даних у 2025 році розвиток штучного інтелекту дозволить досягти ще більшої глибини персоналізації. Наприклад, системи штучного інтелекту можуть створювати індивідуальні підбірки товарів, передбачати інтереси клієнтів і навіть прогнозувати їхні майбутні покупки.

10 Тандем Instagram та інтернет-магазину.

Створити власний інтернет-магазин стає все простіше, тому продавці в Instagram активніше виходять на новий рівень, створюючи окремі майданчики для продажів. Сторінка в соцмережах працює як канал лідогенерації, в той час як інтернет-магазин — ефективний інструмент продажів, який доводить підписника до покупки. Інтернет-магазин надає більший контроль над даними клієнтів, автоматизує більшість процесів та створює всі умови для отримання стабільного прибутку.

«Головне, щоб публікація контенту не була заради публікації. Кожна світлина має виконувати конкретні задачі для бізнесу. Є дві різні стратегії. Перша: залучення нової аудиторії у соцмережу, прогрівання та лише потім — продажі. Це підходить для монобрендів, наприклад, магазинів хендмейд виробів. Друга стратегія: трафік, залучення аудиторії з соцмереж одразу в інтернет-магазин, минуючи групу у соціальних мережах. Це підходить для немонобрендових магазинів з великою кількістю товарів, наприклад, які працюють по дропшипінгу», — Ігор Попов, СЕО Kalach Agency.

Підбиваємо підсумки

Ключовим чинником успіху в e-commerce є здатність швидко реагувати на зміни, слідкувати за трендами, впроваджувати інноваційні технології та підвищувати якість сервісу. Адаптація до сучасних реалій дозволяє українському бізнесу не лише зберегти позиції, а й рости та збільшувати прибутки. Саме тому важливо постійно аналізувати тенденції та вдосконалювати як роботу інтернет-магазину, так і стратегію його просування.

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