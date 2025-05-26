У Києві відбудеться форум-виставка InvestMan 2025

3 червня 2025 року о 11:00 у Києві, в КВЦ «Парковий», відбудеться одна з найочікуваніших подій фінансового року — форум-виставка InvestMan 2025. Захід об’єднає понад 30 провідних українських та міжнародних експертів, підприємців, бізнес-лідерів, аналітиків, представників інвестиційних фондів і державних установ

Програма передбачає ефективну платформу для обговорення ключових трендів інвестування, встановлення довгострокових партнерств, проведення переговорів та обміну досвідом. Учасники матимуть змогу розширити мережу професійних контактів, залучити нові інвестиції та долучитися до якісного нетворкінгу.

Серед ключових спікерів форуму:

Андрій Длігач, засновник Advanter Group та бізнес-спільноти Board;

Марина Кінах, Заслужена журналістка України, кураторка телевізійних соціальних проектів, громадська діячка, прес-аташе УСПП;

Сергій Цівкач, Managing Partner Albright Stonebridge Group;

Олена Бабикіна, Керівниця онлайн-платформи Brave Inventors;

Наталія Грищенко, Заступниця виконавчого директора німецько-української ПТП;

Давід Томашевський, Керівник Економічного відділу Посольства республіки Польщі в Україні;

Крістіна Мікулова, Європейський інвестиційний банк;

Дмитро Кузьменко, CEO UVCA;

Марія Романова, CEO Radar Tech;

Галина Янченко, народна депутатка, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів;

Олександр Качура, голова комітету Верховної ради України з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського союзу;

Михайло Гранчак, Керівний директор Інвест-Банківського напряму Dragon Capital;

Євгеній Шакотько, Business partnership platform;

Назарій Волянський, Директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні UNIMOT GROUP Capital;

Олена Еро, Керівниця проєкту з розвитку МСБ Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації;

Олена Гарєєва, CEO UkrSmartTech AI System;

та інші представники провідних компаній, інституцій і стартапів.

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InvestMan 2025 стане епіцентром діалогу про:

нові вектори розвитку економіки України;

можливості залучення міжнародного фінансування;

інвестиційні інструменти для малого та середнього бізнесу;

захист інвесторів та економічну безпеку;

креативну економіку, технології, жінок у бізнесі.

інвестицій в нерухомість.

Досвідчені інвестори отримають нові інструменти для диверсифікації своїх портфелів та розгляду нових можливостей, а початківці — знання та контакти, необхідні для старту в світі фінансів.

InvestMan — це не просто захід. Це рух, що створює капітал.

Долучайтесь до події, яка формує майбутнє українських інвестицій!

Придбати квитки можна за посиланням.

Конференція-виставка Investman Ukraine відбудеться 3 червня 2025 у КВЦ «Парковий» (Київ, Паркова дорога, 16-а).

Початок реєстрації: 10:30

Креативний партнер заходу: компанія BRAIN TANK

Технічний партнер: VideoLife

Партнер дискусій інвестиції в нерухомість — Green Rest

Промокод комьюніті 30% — IM_COMM

Відстежуйте актуальну інформацію тут:

investman.com.ua

facebook.com/investman.ukraine

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