Чи готові інвестори довірити свої гроші штучному інтелекту — дослідження HSBC

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, заможні клієнти все ще віддають перевагу людським фінансовим консультантам. Про це свідчать результати нового дослідження HSBC Holdings Plc, згідно з якими для більшості багатих інвесторів ШІ поки не може замінити професійних радників у питаннях управління капіталом

Опитування HSBC показало, що 62% заможних клієнтів називають професійних консультантів своїм основним джерелом інвестиційних ідей. Дослідження, проведене компанією Ipsos серед близько 10 тис. забезпечених та заможних респондентів, також засвідчило, що лише 12% вважають штучний інтелект найважливішим фактором під час ухвалення інвестиційних рішень.

«Клієнти дедалі частіше використовують ШІ для аналізу можливих варіантів, однак коли йдеться про прийняття інвестиційних рішень, вони цінують професійне судження, контекст і відповідальність, які може забезпечити надійний фінансовий консультант», — заявив генеральний директор міжнародного напряму Wealth and Premier Banking у HSBC Баррі О’Бірн.

Дослідження стало черговою спробою оцінити, як штучний інтелект змінює фінансову індустрію. Банки, зокрема HSBC, вже скорочують персонал, частково завдяки автоматизації процесів за допомогою ШІ. Водночас у сфері управління капіталом тенденції залишаються неоднозначними.

Так, McKinsey & Company нещодавно припустила, що ШІ зможе замінити людських консультантів для клієнтів із ліквідними активами до $1 млн. Водночас Citigroup навпаки активно наймає сотні нових фінансових радників, розраховуючи на подальше зростання ринку, яке стимулюватиме розвиток штучного інтелекту.

При цьому вік інвесторів відіграє дедалі більшу роль. Згідно з дослідженням HSBC, представники покоління Z та міленіали (загалом люди віком приблизно до 45 років) значно охочіше використовують ШІ разом із людськими консультантами практично для всіх основних фінансових завдань.

Фахівці галузі, де менеджери, які працюють із клієнтами зі статками у сотні мільйонів доларів, можуть заробляти мільйони доларів щороку, намагаються визначити, що саме робить людину незамінною навіть за умов швидкого розвитку ШІ. Тим часом перелік доступних інструментів продовжує зростати. Такі моделі, як Claude від Anthropic, ChatGPT від OpenAI та Gemini від Alphabet, вже дозволяють формувати інвестиційні портфелі, оптимізувати оподаткування та навіть аналізувати благодійні проєкти.

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HSBC повідомила, що прискорює розвиток власних рішень на базі штучного інтелекту для консультантів. Зокрема, банк продовжує впроваджувати платформу Wealth Intelligence на нових ринках. За словами компанії, система аналізує понад 10 тис. джерел даних, включаючи власні дослідження HSBC та зовнішні новинні ресурси, щоб допомогти менеджерам краще підготуватися до спілкування з клієнтами.

Водночас результати опитування показали, які людські якості поки що найважче замінити штучним інтелектом. Найбільш цінними перевагами фінансових радників респонденти назвали здатність застосовувати професійне судження, перевіряти правильність інформації, виявляти помилки у даних, згенерованих ШІ, а також інтерпретувати складну інформацію з урахуванням індивідуальних потреб клієнта.

У HSBC зазначають, що сьогодні інвестори переважно використовують ШІ для проведення аналізу та досліджень, підтримки інвестиційної стратегії, а також для отримання «другої думки» щодо власних ідей.

На цьому тлі McKinsey прогнозує, що поширення штучного інтелекту може призвести до появи нової категорії професій у сфері управління капіталом. За словами старшого партнера компанії Дебасіша Патнаїка, фінансовим установам дедалі більше знадобляться фахівці з поведінкової аналітики, архітектори персоналізації, експерти з контролю роботи ШІ та спеціалісти, які здійснюватимуть нагляд за результатами, що генеруються штучним інтелектом.

Редакція PSM звертає увагу: хоча штучний інтелект дедалі активніше проникає у фінансовий сектор, дослідження HSBC свідчить, що довіра до людської експертизи залишається ключовою для заможних клієнтів. Для України, де цифровізація фінансових послуг і використання ШІ лише набирають обертів, це може означати, що найбільш успішною стане модель, у якій технології доповнюють професійних консультантів, а не повністю замінюють їх.

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За матеріалами bloomberg.com.