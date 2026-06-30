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Названо, найприбутковіші сектори акцій у 2026

30.06.2026 20:10
Ольга Деркач

Із завершенням першого півріччя 2026 року лідерство на ринку перейшло до компаній, безпосередньо пов’язаних із найсильнішими інвестиційними темами року. Високий попит, пов’язаний зі штучним інтелектом, енергетичною безпекою та капітальними витратами, забезпечив помітне зростання, тоді як бізнеси, орієнтовані на споживача, не змогли встигнути за загальним темпом ринку

Названо, найприбутковіші сектори акцій у 2026

Фото: Unsplash /Jakub Żerdzicki

За даними секторальної статистики, енергетика очолила всі основні групи ринку, додавши 19,91% за перші шість місяців 2026 року. Сектор виграв від вищих цін на нафту та побоювань щодо глобальних перебоїв у постачанні.

Лідерство енергетичного сектору в 2026 році підтверджується й іншими аналітичними джерелами: за оцінками Morningstar, енергетичні акції зросли більш ніж на 22% з початку року, причому нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron забезпечили найбільший внесок у це зростання — Exxon додав 26%, а Chevron — 21,8%.

Зростання цін на нафту відбулося на тлі напруженості на Близькому Сході, що підвищило прибутки великих виробників, зокрема ExxonMobil та Chevron, тоді як сильна маржа нафтопереробки додатково підтримала прибутки галузі. Енергетичні компанії також виграли від зростаючого попиту на електроенергію, пов’язаного з ШІ-дата-центрами, що збільшило попит на енергетичну інфраструктуру та послуги.

Технологічний сектор показав майже такий самий результат із прибутковістю 18,92%, підживлений продовженням інвестицій у ШІ-інфраструктуру, включно з напівпровідниками, хмарними обчисленнями та дата-центрами. Сильні витрати великих технологічних компаній підвищили попит у всьому ланцюжку постачання напівпровідників, причому компанії, що виробляють апаратне забезпечення та інфраструктуру, очолили зростання, оскільки інвестори віддавали перевагу бізнесам, які безпосередньо отримують вигоду від нарощування потужностей ШІ.

Промисловість зросла на 17,85%, ставши третім найкращим сектором 2026 року. Сектор виграв від витрат на ШІ-інфраструктуру, енергетичні проєкти, розширення виробництва та оборонні програми, що підвищило попит на електрообладнання, енергосистеми та промислову техніку. Компанії оборонного та аерокосмічного секторів також додали до загального зростання на тлі вищих державних витрат і триваючих обмежень постачання в комерційній авіації.

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Нерухомість зросла на 10,35% у першому півріччі року, чому посприяли поліпшення кредитних умов та очікування активнішої транзакційної активності. Споживчі товари першої необхідності та комунальні послуги показали зростання 7,14% та 7,05% відповідно, тоді як базові матеріали зросли на 5,61% завдяки промисловій активності та попиту на сировинні товари. Охорона здоров’я продемонструвала скромніше зростання — 3,88%.

На іншому кінці ринку найслабшим сектором виявилися товари тривалого користування — падіння на 6,70% через вищу вартість запозичень, побоювання щодо інфляції та слабші споживчі настрої, що позначилося на дискреційних витратах. Сектор комунікаційних послуг знизився на 1,43%, тоді як фінансовий сектор залишився практично без змін, додавши лише 0,16%.

Загалом перше півріччя 2026 року позначилося зсувом у бік секторів, що отримують вигоду від інвестицій у ШІ, інфраструктурних витрат та сприятливої кон’юнктури на енергетичному ринку, тоді як галузі, орієнтовані на споживача, відставали на тлі продовження економічного тиску. Чи збережеться це лідерство в другому півріччі, ймовірно, залежатиме від динаміки цін на сировинні товари, темпів витрат на ШІ, очікувань щодо процентних ставок та загальних економічних умов.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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