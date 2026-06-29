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2 акції, на які радять звернути увагу в 2026

29.06.2026 20:30
Микола Деркач

Інвесторам, які шукають перспективні акції на другу половину 2026 року, варто звернути увагу на компанії, що працюють у сфері інфраструктури для штучного інтелекту. Очікується, що цього року найбільші хмарні провайдери, зокрема Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet і Oracle, інвестують понад $650 млрд у розвиток AI-інфраструктури, що стимулює попит на виробників чипів і мережевого обладнання

2 акції, на які радять звернути увагу в 2026

Фото: chatgpt.com

Аналітики Finbold виділили дві компанії, які можуть стати одними з головних бенефіціарів цього тренду.

Micron Technology

NASDAQ: MU спеціалізується на виробництві мікросхем пам’яті HBM і DRAM, які активно використовуються в AI-серверах.

Компанія працює в умовах обмеженої пропозиції пам’яті, що сприяє зростанню цін. За прогнозами галузевих експертів, у другому кварталі вартість DRAM може зрости на 58–63%, що позитивно позначиться на доходах і прибутковості Micron.

Крім того, компанія вже кілька кварталів поспіль перевищує очікування аналітиків щодо фінансових результатів завдяки високому попиту з боку розробників ШІ-серверів. Додатковими драйверами зростання можуть стати відновлення ринку смартфонів і поширення персональних комп’ютерів із функціями штучного інтелекту.

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Broadcom

Ще одним фаворитом аналітиків є NASDAQ: AVGO, яка виробляє спеціалізовані ШІ-чипи та високошвидкісне мережеве обладнання для дата-центрів.

Компанія прогнозує, що у 2026 фінансовому році її виручка від продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, перевищить $56 млрд, що приблизно на 180% більше, ніж роком раніше. У Broadcom також очікують, що вже у 2027 році цей показник може перевищити $100 млрд.

Важливою перевагою компанії є довгострокова співпраця з найбільшими хмарними провайдерами, а також стабільний дохід від програмного бізнесу VMware, який допомагає диверсифікувати виручку.

Попри ризики, пов’язані з можливим уповільненням інвестицій у хмарну інфраструктуру або погіршенням економічної ситуації, аналітики вважають, що Micron Technology та Broadcom мають хороші шанси отримати вигоду від подальшого розвитку інфраструктури штучного інтелекту у другій половині 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що українські інвестори також можуть отримати доступ до акцій Micron Technology та Broadcom через міжнародних брокерів, які надають доступ до бірж США. Водночас інвестиції в окремі компанії залишаються високоризиковими, тому перед купівлею цінних паперів варто самостійно оцінити фінансові показники емітентів, ринкові ризики та власну інвестиційну стратегію.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниБізнесСША
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