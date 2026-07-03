До Землі може наближатися потужний «кометний дощ» — вчені

Мільйони комет із хмари Оорта можуть прямувати до внутрішньої частини Сонячної системи через подію, що сталася близько 2,5 мільйона років тому. Такого висновку дійшли дослідники з Планетарного наукового інституту (США) та Університету Бордо (Франція)

За даними дослідження, у далекому минулому поблизу Сонця пролетіла зоря HD 7977, схожа на наше світило. Її гравітація могла збурити крижані тіла в хмарі Оорта — гігантській сферичній області на околицях Сонячної системи, де, як вважається, містяться мільярди кометних ядер.

Вчені використали дані космічної місії Gaia, які свідчать, що зоря пройшла на відстані приблизно 6-10 тисяч астрономічних одиниць від Сонця. Цього могло вистачити, щоб змінити траєкторії багатьох комет і відправити їх у напрямку внутрішньої Сонячної системи.

Особливість довгоперіодичних комет полягає в тому, що один оберт навколо Сонця займає від кількох сотень до десятків мільйонів років. Саме тому значна частина цих об’єктів, які могли отримати поштовх мільйони років тому, лише зараз наближається до Сонця.

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Автор дослідження Натан Кайб зазначив, що сучасний розподіл орбіт комет свідчить про незвичайний період в історії Сонячної системи. За його словами, людство може жити на завершальному етапі рідкісного та потужного «кометного дощу», спричиненого проходженням HD 7977, а не звичайним гравітаційним впливом Чумацького Шляху.

Водночас науковці наголошують, що це поки що гіпотеза. Модель потребує підтвердження новими даними місії Gaia, які очікуються найближчими місяцями та допоможуть точніше відновити траєкторію зорі HD 7977.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться не про прогноз неминучого зіткнення Землі з кометами. Дослідження лише припускає, що наша Сонячна система може перебувати у періоді підвищеного потоку довгоперіодичних комет, а остаточні висновки залежатимуть від подальших астрономічних спостережень.

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За матеріалами: wionews.com; phys.org.