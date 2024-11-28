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Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

28.11.2024 17:40
Дарія Шуть
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Вчені застерегли людей про сильні магнітні збурення найближчими днями через спалах на Сонці, що спровокував викид корональної маси (СМЕ) у космос

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Викид СМЕ із Сонця вилетів у космос через магнітну нитку, яка була прикріплена до сонячної плями 3901 та спалахнула 25 листопада, йдеться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Внаслідок цього 28-29 листопада викид досягнув нашої планети та спровокував геомагнітний шторм класу G2.

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За даними Meteoagent, сьогодні, 28 листопада, на Землі тримається магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 29 листопада, вона виросте до 6 балів.

Вже 30 листопада сила шторму знизиться до середньої магнітної бурі в 4 бали. А у перший день грудня очікується мінімальна сонячна активність.

Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Ці частинки виникають через корональні дірки, сонячні спалахи та викиди корональної маси. Земне магнітне поле виступає щитом, захищаючи планету від негативного впливу. Через сильні сонячні активності магнітне поле зазнає значних коливань, що й призводить до утворення геомагнітних бур.

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Для зменшення впливу магнітних бур фахівці рекомендують:

  • уникати фізичного та емоційного перевантаження;
  • пити достатньо води;
  • відмовитися від важкої їжі та алкоголю;
  • забезпечити повноцінний відпочинок.

Дотримуючись цих порад, можна мінімізувати вплив геомагнітних збурень на організм.

Нагадаємо, що Сонце досягло піка активності за останні 11 років. Зазвичай період найвищої активності Сонця триває близько двох років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, а також проблеми зі зв’язком.

Сонячний цикл триває 11 років, і кожен цикл включає періоди мінімальної та максимальної активності. Під час зірка випромінює більше енергії у вигляді сонячних спалахів та корональних викидів маси. І наразі Сонце досягло пікової активності у цьому циклі.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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