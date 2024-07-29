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Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

29.07.2024 13:40
Дарія Шуть
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Найближчі дні на планеті відчуватимуться наслідки магнітної бурі, цього разу вона сягне майже максимальних значень

Магнітна буря

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Напередодні сонячна активність була на дуже високому рівні, внаслідок чого на нашому світилі сталась низка спалахів, що були спрямовані на Землю.

Зокрема, було зафіксовано серію помірних і сильних сонячних спалахів. У поєднанні з корональним викидом маси, який прибув до планети наприкінці липня, очікується значна геомагнітна буря щонайменше G3, якщо не G4 — тобто сильний шторм.

За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря триватиме на Землі з 29 по 31 липня. К-індекс коливатиметься від 5 до 7 (червоний рівень).

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Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

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Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків проти цього явища, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, можна полегшити свій стан.

Також варто дотримуватися режиму дня та харчування, пити багато води, гуляти на свіжому повітрі, частіше приймати душ, за можливості уникати прямого попадання сонячних променів. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати.

Нагадаємо, деякі сонячні бурі можуть чинити набагато більш руйнівний вплив на Землю. Ці події відомі як протонні шторми, які виникають на планети, коли із Сонця під час вибуху виривається потужний потік протонів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: СвітНовиниКосмос
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