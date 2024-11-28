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Комітет Ради схвалив ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами гемблінгу

28.11.2024 11:00
Дарія Шуть
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Законопроєкт про вдосконалення регулювання системи азартних ігор в Україні був написаний у відповідь на петицію про шкоду, яку гральний бізнес завдає армії та населенню

Комітет Ради схвалив ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами гемблінгу

Фото: freepik.com, pngwing.com

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив до другого читання проєкт закону №9256-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю та вдосконалення державного регулювання азартних ігор».

Про це повідомив очільник комітету, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram. За його словами, документ був суттєво доопрацьований.

Серед головних поправок передбачено ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ), як було анонсовано ще у квітні. Її повноваження пропонують розподілити між профільним міністерством та новоствореним органом без колегіального статусу.

Також планується заборонити рекламу всіх азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, а також обмежити спонсорство, крім спорту.

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Передбачено й запровадження контрольованої гри як інструменту контролю на заміну фактичним перевіркам. Гетманцев зазначив, що це повинно осучаснити інструменти державного нагляду за ринком азартних ігор.

Для боротьби з лудоманією законопроєкт пропонує блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів та нові підстави для анулювання ліцензій.

Крім того, планується вдосконалити законодавство про державні лотереї. Зокрема, встановити аналогічні, як для організаторів азартних ігор, вимоги щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, підстав для анулювання ліцензії, вимог до бренду, а також вимог до розрахунків при проведенні державних лотерей.

До законодавства також хочуть внести зміни щодо звітності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей під час воєнного стану.

Нагадаємо, популярний український сайт для пошуку роботи Work.ua відмовився від співпраці з компаніями зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино.

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Рубрики: ЗаконодавствоКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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